জনীয়া, 29 জানুৱাৰী : সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ তথা সমাজৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা দুষ্কৃতিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত আৰু সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে কলগাছিয়া প্ৰেছ ইউনিয়নৰ (Kalgasia press union Protest at Barpeta)সাংবাদিকসকলে শুকুৰবাৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে । বৰপেটাৰ ভেল্লাৰ সাংবাদিক চাইজুৰ ৰহমানৰ লগতে সতীৰ্থ সাংবাদিক আৰশ্বাদ আলী, শ্বাহিদ খান আৰু ভিডিঅ’ জাৰ্ণালিষ্ট ৰাতুল আলীক বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত ভেল্লা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আফিয়া বেগমৰ স্বামী ফকৰুল ইছলামে আক্ৰমণ কৰে(Attack on media person in Barpeta) ৷

ফকৰুল ইছলাম বৰপেটা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এজন চতুৰ্থ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ৷ ফকৰুলে নিজৰ চৰকাৰী দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন নকৰাকৈ সভানেত্ৰীৰ কামকাজ চলাই থকা অৱস্থাত সাংবাদিককেইগৰাকীয়ে ধৰা পেলায় ৷ ইয়াতে ক্ষুন্ন হৈ ফকৰুলে সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকৰ কেমেৰা আৰু মোবাইল কাঢ়ি লৈ ভাঙি পেলায় । তেঁও সংবাদ মাধ্যমৰ ল’গও কাঢ়ি নিয়াৰ লগতে সাংবাদিককেইগৰাকীক মাৰধৰ কৰি(Attack on Reporter in panchayat at Barpeta) গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে ।

সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে কলগাছিয়া প্ৰেছ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ

ইফালে বৰপেটাৰ পালহাজিৰ সাংবাদিক শ্বেখ ৰহমত উল্লাহৰ ওপৰত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱাত সমবায় সমিতিৰ গৰৈমাৰী পাথাৰ গাঁৱৰ সুলভ মূল্য দোকানী তথা সমবায়ৰ এজেন্ট ছাবিয়া খাতুনৰ স্বামী আলেপ খান আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ বাবুল খানে অমানৱীয়ভাৱে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে । আনহাতে নলবাৰীৰ সাংবাদিক মজিবুৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালৰ ওপৰতো একাংশ ভূ-মাফিয়াই আক্ৰমণ কৰি শ্লীলতাহানি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে সাংবাদিকগৰাকী আৰু তেওঁৰ শিক্ষয়িত্ৰী পত্নীক গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে ।

সাংবাদিকৰ ওপৰত চলোৱা এনে বৰ্বৰ আৰু অমানৱীয় নিগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰ "কলগাছিয়া প্ৰেছ ইউনিয়ন"ৰ সাংবাদিকসকল, কলগাছিয়া জিলা আমছুৰ একাংশ নেতৃবৃন্দ আৰু স্থানীয় একাংশ সচেতন যুৱকে ক'লা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ তেওঁলোকৰ কলগাছিয়া চাৰিআলি চ’কৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই সাংবাদিক নিগ্ৰহ বন্ধ কৰক, সাংবাদিকৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমনকাৰীক শাস্তি দিয়ক, দুষ্কৃতিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আদি শ্ল’গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰেছ ইউনিয়নৰ সভাপতি শ্বহিদুল ইছলাম, সম্পাদক জাহিদুল ইছলাম, আমছুৰ কলগাছিয়া জিলা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাজিবুল ইছলাম, যুৱ সমাজকৰ্মী আজাদ হুছেইন, সাংবাদিক ৰকিবুল হাছান, নজমুল হক আদি কৰি সাংবাদিকসকল উপস্থিত থাকে ।

