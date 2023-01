ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি কলগাছিয়াৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ

জনীয়া, ১৩ জানুৱাৰী : কলগাছিয়াৰ RR Tuition & Coaching centre-ৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Kalgachia coaching centre fraud with students) । উল্লেখ্য, বাংগালুৰুৰ কলেজ অব ফাৰ্মাচীত (Diploma in Bengaluru College of Pharmacy) ডিপ্ল'মা ফাৰ্মাচিষ্টৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আবদ্ধ হৈ পৰিছে ৮০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (80 students stranded in Bengaluru) ।

উক্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বাংগালুৰু বিমানবন্দৰত এৰি থৈ RR Education Trust কৰ্তৃপক্ষই পলায়ন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে । আনহাতে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ উপৰি খাদ্য সংকটতো ভুগিবলগা হয় । অভিযোগ অনুসৰি, কলগাছিয়াৰ RR Education Trust নামৰ পাবত গজা অনুষ্ঠানটোৱে শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা ডি ফাৰ্ম, বি ফাৰ্ম ডিগ্ৰী প্ৰদানৰ নামত ১ লাখ ৬০ হাজাৰকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল ।

শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বাংগালুৰুত ডি ফাৰ্মত নামভৰ্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ কৰাবলৈ যোৱা ১০ জানুৱাৰীত বাংগালুৰুলৈ লৈ যায় যদিও ১১ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত প্ৰায় ৮০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম পঞ্জীয়ন নোহোৱাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিমানবন্দৰতে এৰি থৈ পলায়ন কৰে RR TRUST কৰ্তৃপক্ষ । ফলত পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যোৱা ১০ তাৰিখৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছে বাংগালুৰুত । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পঞ্জীয়ন নোহোৱাৰ বাবে ডিপ্ল'মা ফাৰ্মাচিষ্টৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে ।

ইফালে RR TRUST কৰ্তৃপক্ষৰ এনে নাভূত-নাশ্ৰুত কাণ্ডত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে । এনে পাবত গজা ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে ধন সংগ্ৰহ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাটো বন্ধ কৰিবলৈ লগতে এনে ট্ৰাষ্টৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে সচেতন ৰাইজে । অৱশ্যে সম্প্ৰতি পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বাংগালুৰুত এখন হোটেলত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচৰাৰ লগতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ আহ্বান জনাইছে । আনহাতে, প্ৰৱঞ্চকৰূপী RR Education Trust-ৰ সকলো বিষয়ববীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰো দাবী জনাইছে ।

