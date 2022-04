বৰপেটা, ২৬ এপ্ৰিল : গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক (MLA Jignesh Mevani in five days police custody)৫ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ (Jignesh Mevani remanded to five days of police custody)৷ দুয়োপক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পিচত আদালতে জিগনেশ মেৱানীক ৫ দিনৰ বাবে বৰপেটা আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে (Jignesh Mevani news) ৷

উল্লেখ্য যে, বৰপেটাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সলনি ভিতৰুৱা পথেৰে বৰপেটা থানালৈ নিয়া হয় জিগনেশ মেৱানীক ৷ সাংবাদিকৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ সুযোগ নিদিবলৈকে গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক এনেদৰে অন্য পথেৰে লৈ যায় বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ৷

বৰপেটাৰোড থানাত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত মঙলবাৰে বৰপেটাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল মেৱানীক ৷ অৱশেষত আদালতত দুয়ো পক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পিচত জিগনেশ মেৱানীক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

জানিব পৰা মতে, বৰপেটা আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে আদালতত ১২ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন এখন আৱেদন জনায় ৷ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পাব্লিক প্ৰচিকিউৰেটৰ মাখন ফুকনে সংবাদমাধ্যমৰ আগত জিগনেশ মেৱানীৰ গোচৰৰ সম্পৰ্কত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ পাব্লিক প্ৰচিকিউৰেটৰ মাখন ফুকনে জনোৱা মতে, জিগনেশ মেৱানীৰ জামিনৰ বাবে জনোৱা আবেদন গ্ৰহণ নকৰি তেওঁক ৫ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে আদালতে ৷

উল্লেখ্য যে, জিগনেশ মেৱানীৰ ৫ দিনৰ জিম্মাৰ ম্যাদ অন্ত পৰাৰ পিচত আগন্তুক ২ মে'ত পুনৰ তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে আদালতে ৷

