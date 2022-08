জনীয়া, 15 আগষ্ট: আজি দেশজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (Independence Day) ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পতাকা উত্তোলনৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যতিক্ৰম বৰপেটা জিলাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়া ৷ কলগাছিয়াত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উদযাপন কৰা দেখা গ’ল স্বাধীনতা দিৱস ৷

স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে কলগাছিয়াত আয়োজন কৰা হয় এখনি সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা (Swimming Competition held in Barpeta) । বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ড আৰু ড৹ এ পি জে আব্দুল কালাম ডিফেন্স একাডেমী কলগাছিয়াৰ উদ্যোগত সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় (Swimming competition held in Kalgachia on occasion of Independence Day)।

সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাখন শুভ উদ্বোধন কৰে ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নৱৰত্ন পাটোৱাৰীয়ে । এই প্ৰতিযোগিতাত ১৮ ৰ অনুৰ্ধৰ আৰু ১৮ ৰ উৰ্দ্ধৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিযোগিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত তিনিগৰাকীকৈ মুঠ ছয়গৰাকী প্ৰতিযোগীক প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰেৰে পুৰষ্কৃত কৰা হয় । লগতে এই সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সকলো প্ৰতিযোগিয়ে শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি যাতে ৰাজ্যিক, এছিয়ান বা বিশ্বৰ দৰবাৰত নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনায় ৰূপসী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নৱৰত্ন পাটোৱাৰীয়ে।

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰূপসী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি জাকিৰ হুছেইন, বৰপেটা জিলাৰ জিলা পৰিষদৰ উপ সভাপতি শামছুল হক, বিজেপি ৰূপসী মণ্ডলৰ সভাপতি চন্দ্ৰকান্ত আৰ্যকে আদি কৰি ভালেসংখ্যক গণ্য-মান্য ব্যক্তি ।

