জনীয়া,২৮ জুলাই : বৰপেটা জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিদিনে অবৈধ জুৱা চলি আহিছে । আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখতে নিতৌ লাখ লাখ টকাৰ জুৱা চলি আছে জিলাখনত । শেহতীয়াকৈ খাৰবাল্লীৰ বেকী নৈৰ পাৰত আৰম্ভ হৈছে জুৱা খেল (Open gambling at Kalgachia)। আৰক্ষীক মেনেজ কৰি একাংশ লোকে সেই স্থানত জুৱাৰ আদ্দা আৰম্ভ কৰিছে বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছে ।

ইটিভি ভাৰতৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল জুৱা খেলি থকাৰ দৃশ্য । সাংবাদিকৰ এক অভিযানত দেখা গৈছে নৈৰ পাৰত প্ৰায় ১০-১৫ জনীয়া এটা দলে জুৱা খেলি আছে । আৰক্ষীৰ প্ৰতি কোনো ভয় নোহোৱাকৈ বিনা সংকোচে জুৱা খেলি গৈছে লোকসকলে । সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলাই পত্ৰং দিয়ে জুৱাৰীকেইটাই ।

কেমেৰাত বন্দী খাৰবাল্লীৰ মুকলি জুৱাৰ দৃশ্য

ইফালে বৰপেটা প্ৰশাসন আৰু কলগাছিয়া আৰক্ষীৰ এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰা মতে আৰক্ষীক বহু বাৰ এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে নিৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে (Police have not taken any action against gambling)। জুৱাৰীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ গোপন বুজাবুজি থকাৰো অভিযোগ কৰে লোকসকলে ।

আনহাতে এই ধৰণৰ অবৈধ জুৱা খেলৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশ বিনস্ত হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে লোকসকলে । চুৰিকাণ্ডকে ধৰি অঞ্চলটোত সংঘটিত বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰো কাৰণ এই অবৈধ জুৱা বুলি স্থানীয় যুৱকসকলে অভিযোগ কৰে । সেয়ে অতি শীঘ্ৰে এই জুৱা খেল উচ্ছেদ কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে ।

লগতে পঢ়ক :Illegal Liquor Seized: বাক্সাত অবৈধ বিলাতী সুৰা জব্দ