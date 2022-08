জনিয়া, 3 আগষ্ট: ভাৰতৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব (Azadi Ka Amrit Mahotsav) ৷ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালনৰ জৰিয়তে ১৩, ১৪ আৰু ১৫ আগষ্টত এইবাৰ "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে (Har Ghar Tiranga Abhiyan) ।

জন অংশীদাৰিত্বৰে ‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়েও দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে ৷ দেশ তথা ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বৰপেটাৰ কলগাছিয়াতো ইয়াক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে (Har Ghar Tiranga mission preparation at Kalgachia) ৷ ‘ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন’ কাৰ্যসূচী সফলভাৱে সম্পাদন কৰাৰ বাবে ৫৫ নং কলগাছিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এখন বিশেষ গাঁওসভাৰ আয়োজন কৰা হয় (Meetings held for Har Ghar Tiranga campaign) ৷

কলগাছিয়াত ৭৫তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ গাঁওসভা অনুষ্ঠিত

জনিয়া সমষ্টিৰ ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৫৫ নং কলগাছিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰফিক ভূঞাৰ সভাপতিত্বত এই সভাখন অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই সভাৰ জৰিয়তে কলগাছিয়াৰ কোন কোন দোকানত আৰু কিমান দামত জাতীয় পতাকা পোৱা যাব সেই কথাও ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে জনোৱা হয় ৷

