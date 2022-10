বৰপেটা, ২৪ অক্টোবৰ : পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাৰ নশ্বৰদেহ (Funeral of Basistha Dev Sarma) ৷ সোমবাৰে পুৱা বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma tribute to Basistha Dev Sarma) ৷

ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাস, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেক, বৰপেটাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ, বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস, সৰুক্ষেত্ৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডাঃ তাৰাপ্ৰসাদ দাস আদিয়ে অন্তিম শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে টোপধ্বনি কৰা হয় (Funeral with state honours) ৷

টোপধ্বনি আৰু গাৰ্ড অব অনাৰ প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে বাপজনাৰ নশ্বৰদেহ গায়ন-বায়ন, নাম-প্ৰসংগৰে শোভাযাত্ৰা কৰি থুল তিনিহাটীৰ তিনি বাটচ'ৰাৰ প্ৰথমতে নহাটীৰ বাটচ'ৰা, উত্তৰ হাটীৰ বাটচ'ৰা আৰু দক্ষিণ হাটীৰ বাটচ'ৰালৈ নি সন্মান জনোৱা হয় ৷ ইয়াৰ পিছত বৰপেটা সত্ৰ চৌহদলৈ নি সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ চাৰিওফালে তিনি পাক প্ৰদক্ষিণ কৰাই বৰপেটা সত্ৰৰ খটখটিৰ পূব পাৰে বাপজনাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য, শনিবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাপ্ৰাপক বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাই (Basistha Dev Sharma no more) ৷ তেখেতৰ নশ্বৰদেহ শনিবাৰে নিশা বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়াস্থিত বাসভৱনলৈ অনাৰ পাছত দেওবাৰে তেওঁৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় (Last tribute to Satradhikar Basistha Dev Sharma) ।

তাৰ বাবে পুৱা প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ বাসভৱনৰ পৰা উলিয়াই এক বৃহৎ সমদলেৰে সমগ্ৰ বৰপেটা পৰিভ্ৰমণ কৰা হয় । বাসভৱনৰ পৰা নশ্বৰদেহ প্ৰথমতে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰলৈ নিয়া হয় । তাৰপাছত ৰাখাল থান, চূণপোৰা ভিঠি থান, বৰপেটা বজাৰ আদি হৈ বৰপেটা সত্ৰৰ সমীপৰ সত্ৰৰ বাছ আস্থানলৈ নিয়া হয় ।

উক্ত স্থানতে প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ দেওবাৰে দিনটো ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হয় । আনহাতে, বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে সমগ্ৰ বৰপেটা চহৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে । সমদলৰ সময়তো অগণন জনতাই পথৰ কাষে কাষে ৰৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।

জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে আপোন কৰি লোৱা বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীক সকলোৱে সমদলৰ সময়ত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ বিদায় জনায় । অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, সৰুক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ আদি উপস্থিত হৈ প্ৰয়াত সত্ৰীয়াগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহত তৰ্পণ কৰে ।

আনহাতে, মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে প্ৰয়াত সত্ৰীয়াগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি অসম চৰকাৰে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্যই প্ৰয়াত বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি চৰকাৰক আহ্বান জনায় ৷

উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে কৰা মতে আজি সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে বৰপেটা সত্ৰৰ খটখটিৰ পূব পাৰে বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় ।

