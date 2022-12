প্ৰাক্তন সৈনিকসকললৈ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা

বৰপেটা ,১০ ডিচেম্বৰ: বৰপেটা মেডিকেল কলেজ চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিশেষ পদক্ষেপ ৷ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ চিকিৎসালয়ত প্ৰাক্তন সৈনিক সকললৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বিশেষ সুবিধা ৷ এতিয়াৰে পৰা প্ৰাক্তন সৈনিক সকলে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ চিকিৎসালয়ত লাভ কৰিব যিকোনো বেমাৰৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা (Free tretment in Barpeta medical college hospital for army) । আজি এই সম্পৰ্কে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু সেনা বিষয়াৰ মাজত সম্পাদিত হয় এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি (MoU between Barpeta medical college hospital and army)।

বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ প্ৰশাসনিক ভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য অধীক্ষক ডাঃ ৰমেন তালুকদাৰ আৰু প্ৰাক্তন সৈনিক কল্যাণ বিভাগৰ গুৱাহাটীস্থ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চালক কৰ্ণেল ছেণ্ঠিল কুমাৰে স্বাক্ষৰ কৰে বুজাবুজিৰ চুক্তি খনত । উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন সৈনিকৰ বঙাইগাঁও পলিক্লিনিকৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া এন পি ছাণ্ডোলাও উপস্থিত থাকে(Free tretment for army in Barpeta ) ।

বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ডাঃ ৰমেন তালুকদাৰে আজিৰ দিনটোক প্ৰাক্তন সৈনিকৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন বুলি অভিহিত কৰে । কাৰণ এই বুজাবুজি চুক্তিৰ জৰিয়তে প্ৰাক্তন সৈনিকসকলে এতিয়াৰে পৰা হাস্পতালখনত বিনামূলীয়াকৈ সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব । অনুষ্ঠানটোত অংশ লোৱা সেনা বিষয়া এন পি ছাণ্ডোলাই প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ সহায়ক হোৱাকৈ আগন্তুক দিনত আৰু অধিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । বিশেষকৈ সৈনিকসকলে দেশৰ বাবে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ উপযুক্ত মৰ্যদা দিয়া উচিত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰৰ অনুষ্ঠানটোত একাংশ চিকিৎসা বিষয়া আৰু সেনা বিষয়াও উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক: Assam Assembly winter session : ২০ ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন