বৰপেটা, ২০ মেঃ ভৰবাৰিষাৰ পূৰ্বেই এইবাৰ আগতীয়াকৈ হোৱা বানত ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বৰপেটা জিলাৰ কৃষক (Farmers of Barpeta in loss) ৷ ইতিমধ্যে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত পল্লা আৰু নখান্দা নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বৰপেটাৰ কেঁওটপাৰা অঞ্চলৰ সমগ্ৰ খেতি পথাৰ এতিয়া বানত ডুব গৈছে (Flood in Barpeta) ৷

বৰপেটাত আগতীয়া বানত বিধ্বস্ত খেতি পথাৰঃ মুৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে

ইতিমধ্যে বৰপেটাৰ কেঁওটপাৰা অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আহু ধানৰ খেতি পানীৰ তলত ডুব গৈছে ৷ হয়তো আৰু ১৫ দিনমান গ'লেই ধানখিনি চপাব পাৰিলেহেতেন কৃষকে ৷ পিছে পল্লা আৰু নখান্দা নৈয়ে সৃষ্টি কৰা আগতীয়া বানে কৃষকৰ সকলো সপোন চাৰখাৰ কৰি পেলালে ৷ বহু কৃষকে মনৰ তাগিদাত বানত ডুব যোৱা ধান কিবাকৈ চপাইছে যদিও সিয়ো এতিয়া ভালুকৰ সাঙীতহে পৰিণত হৈছে ৷

কিয়নো বৰষুণ দি থকাৰ ফলত ধানবোৰত এতিয়া গজালি ওলাবলৈ লৈছে ৷ যদিহে বৰষুণ নকমে তেন্তে চপোৱা ধানবোৰো গজালি মেলি নষ্ট হৈ যোৱাতো স্বাভাৱিক ৷ তাৰোপৰি পথাৰসমুহ বানত ডুব গৈ থকাৰ ফলত গৰু ছাগলীৰ খাদ্য সংকটেও দেখা দিছে ৷ ফলত কৃষকে কষ্টৰে চপোৱা ধানসমুহ বাটে পথে পেলাই থবলগীয়া হোৱাত এতিয়া গৰু ছাগলীৰ খাদ্যতহে পৰিণত হৈছে ৷

ইপিনে ধান খেতিৰ লগতে শাক পাচলি আৰু মচলাত ব্যৱহাৰ কৰা আজৱাইন, গুৱামুৰি আদিৰ খেতিও বানত ডুব গৈছে ৷ ফলত বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল ৷ এইদৰে আগতীয়া বানৰ কবলত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলে এতিয়া মুৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

