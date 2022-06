বৰপেটা, ১৬ জুন: নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৰপেটা জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ দ্রুত গতিত বৃদ্ধি হৈ থকাৰ ফলত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি(Flood situation of Assam) । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যৰ ন ন অঞ্চল । একেদৰে বৰপেটা জিলাৰ বান পৰিস্থিতিও ক্ৰমাৎ জটিলৰ পৰা জটিলতাৰ দিশে গতি কৰিছে ।

ইতিমধ্যে কেইবাখনো নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বৰপেটা আৰু বজালী জিলাৰ ৮ টা ৰাজহ চক্ৰৰ শতাধিক গাঁও জলমগ্ন কৰিছে । বিশেষকৈ টিহু,পল্লা আৰু বুঢ়াদিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ বুৰাই পেলোৱাৰ ফলত ৰাইজৰ মাজত হাঁহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰপেটা-হাউলী পথ, বৰপেটা-কয়াকুছি- ভৱানীপুৰ গড়কাপ্তানি পথ, সৰ্থেবাৰী-নগাঁও-বৰপেটা সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে কেইবাঠাইতো পানী বাগৰা পৰিলক্ষিত হৈছে(Several important roads in Barpeta are under flood) ৷

বৰপেটাত বান পৰিস্থিতিৰ জটিলৰূপ: বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু NDRF-SDRF বাহিনী

ইপিনে দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৰপেটা, বৰপেটা ৰোড, হাউলী আদি চহৰৰ বহু ৱাৰ্ডৰ বাট পথ পানীত ডুব যোৱাৰ লগতে চহৰসমুহৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভিতৰতো একাঠু পৰ্যন্ত পানীত ডুব গৈছে ৷ বৰপেটাৰ জটিল বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে NDRF, SDRF ৰ জোৱানসকল সাজু হৈ থকাৰ লগতে সেনাবাহিনীৰ সৈতেও যোগাযোগ চলাই থকা হৈছে(NDRF-SDRF forces ready to deal with flood situation) ৷ সমান্তৰালভাৱে বৰপেটাত কেবাটাও আশ্ৰয় শিৱিৰ স্থাপন কৰা হৈছে যদিও শিৱিৰত আশ্ৰয় লোৱা লোকসকলক খাদ্য, খোৱাপানী আদিৰ যোগান নধৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বানাক্ৰান্তই ৷

