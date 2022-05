বৰপেটা, 19 মে’: ৰাজ্যৰ চৌদিশে বছৰৰ প্ৰথমটো বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood in Assam)৷ ৰাজ্যৰ 27 খন জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানৰ কবলত পৰি নাজল-নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত (Major parts in Assam are washed by Flood)। উফন্দি উঠিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায়সংখ্যক নদ-নদী ৷

বৰপেটাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ গৰাখহনীয়া: মানচিত্ৰৰ পৰা নিঃচিহ্ন হোৱাৰ পথত কেইবাখনো গাঁও

তাৰ মাজতে বৰপেটা জিলাৰ চেঙা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰৌমাৰী গাঁৱত দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ গৰাখহনীয়া (Erosion of Brahmaputra in Barpeta) । যাৰ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই বিধ্বংসী গৰাখহনীয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ ভেঁটি জাহ গৈছে ৷

বিগত এসপ্তাহত প্ৰায় 35/40 টা পৰিয়ালক গৰাখহনীয়াৰ কবলৰ পৰা কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হৈছে । ফলত উপায়বিহীন হৈ পৰিছে ৰৌমাৰী গাঁৱৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ ৷ ৰাইজৰ এনে দুৰ্দশাৰ পিছতো চেঙা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে এই পৰ্যন্ত সমষ্টিবাসীৰ খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে ।

সেয়ে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ৷ তাৰোপৰি ৰৌমাৰীত চলি থকা গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি সু-ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে নৈপৰীয়া ৰাইজে । ইফালে চেঙা সমষ্টিৰ ৰৌমাৰী পাথাৰ, বৰভিঠা, বহৰি আদিতো সমান্তৰালভাৱে চলিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া ।

