বৰপেটা, 22 ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত স্থাপন হোৱা ইংৰাজী মাধ্যমৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি কোনো ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ড৹ ননীগোপাল মহন্তই (English medium Adarsh ​​Vidyalaya cannot bring any thought to Assamese culture) ৷ সোমবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা উপদেষ্টাগৰাকী বৰপেটাত উপস্থিত হৈ জিলাখনত থকা তিনিখনকৈ চৰকাৰী আদৰ্শ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি ইংৰাজী মাধ্যমৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়ক লৈ কৰিলে এই মন্তব্য ৷

তেখেতে কয় যে, ইংৰাজী মাধ্যমৰ এই মডেল স্কুলসমূহে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিব বুলি অসমীয়া মানুহৰ মাজত এটা বদ্ধমূল ধাৰণা আছে ৷ আদৰ্শ বিদ্যালয় সমূহৰ মান বহু উন্নত বুলি অভিহিত কৰি এই আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰে ৷

ড৹ ননী গোপাল মহন্তই পৰিদৰ্শন কৰিলে বৰপেটাৰ তিনিখনকৈ আদৰ্শ বিদ্যালয়

আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱসৰ দিনটোতে অসমত চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ় লৈ উঠা ইংৰাজী মাধ্যমৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় সমূহক লৈ শিক্ষা উপদেষ্টা ড৹ ননীগোপাল মহন্তই কৰা এই মন্তব্য যথেষ্ঠ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে (Dr. Nani Gopal Mahanta, Adviser to Chief Minister on Education) ৷ ইপিনে ৰাজ্যখনৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহত কৰ্মৰত শিক্ষক সকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে অচিৰেই জাননী জাৰি হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ৷

আনহাতে আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহৰ মান অতি উন্নত বুলি জানিবলৈ দি অভিভাৱক সকলে নিজৰ সন্তানক আদৰ্শ বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাবলৈ হেতা ওপৰা লগোৱা বুলি ব্যক্ত কৰি লটাৰীৰ জৰিয়তেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰিব লগীয়া হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি জিলাখনৰ শিক্ষা বিষয়াসকলৰ সৈতে আদৰ্শ বিদ্যালয় কেইখন পৰিদৰ্শন কৰি ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় সমূহৰ গুনগত মান উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া বুলিও মন্তব্য কৰে শিক্ষা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ৷

তদুপৰি ৰাজ্যখনত আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি কৰাক লৈ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: মহানগৰীত আততায়ীৰ গুলীচালনাত ব্যৱসায়ীৰ মৃত্যু