বৰপেটাৰোড, 21 জুন : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত চুক্তিভিত্তিত চাকৰিত মকৰল কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে ‘অগ্নিপথ প্ৰকল্প'(Govt announces Agnipath recruitment scheme for armed forces) । কিন্তু এই ‘অগ্নিপথ প্ৰকল্প'(Agnipath recruitment 2022)ক কেন্দ্ৰ কৰি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বিক্ষোভ-প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী(Protest against Agnipath scheme) । বিহাৰত এই বিক্ষোভে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰে'লপথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে ৰে'ল জ্বলাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ(Protesters blocked the railway track in Bihar) । অসমতো এই প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ উকমুকনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনীত ঠিকা ভিত্তিক নিযুক্তি অগ্নিপথ আঁচনি বাতিল কৰা আৰু দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰাৰ দাবীত সোমবাৰে সন্ধিয়া বৰপেটাৰোডতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷ 18ৰ পৰা 20 জুনলৈকে অগ্নিপথ আচঁনিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাষ্ট্ৰজোৰা প্ৰতিবাদ উপলক্ষে DYFIৰ(Democratic Youth Federation of India) বৰপেটাৰোড আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত বৰপেটাৰোডত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

বৰপেটাৰোডত DYFIৰ প্ৰতিবাদ: কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰীক আটক

DYFIৰ সদস্যসকলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ চাৰি বছৰৰ বাবে সেনাবাহিনীত ঠিকা ভিত্তিক নিযুক্তি নচলিব,বিজেপি চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ DYFI জিন্দাবাদ আদি শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তোলে বৰপেটাৰোড । বৰপেটাৰোড আৰক্ষীয়ে DYFIৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা কেবাজনো প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে ৷

DYFIৰ অভিযোগ, বিজেপি চৰকাৰে আৰক্ষীৰ দ্বাৰা DYFIৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক বাধা প্ৰদান কৰিছে ৷ লগতে যিমান দিনলৈকে বিজেপি চৰকাৰৰ অগ্নিপথ আঁচনি প্ৰত্যাহাৰ নকৰিব সিমান দিনলৈকে এছ এফ আই,ডি ৱাই এফ আই আৰু কিষাণ সভাৰ এই যৌথ আন্দোলন চলাই থাকিব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : Agnipath fiery country: ৰহাত সামৰিক বাহিনীৰ অগ্নিপথ নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ