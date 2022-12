গৃহৰক্ষী মহিলাৰ বাসগৃহত ড্ৰাগছৰ বেহা

বৰপেটা,১১ ডিচেম্বৰ: ৰাজ্যজুৰি ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে (Anti drugs mission by Assam police) । ফলস্বৰূপে প্ৰায় প্ৰতিদিনে ঠায়ে ঠায়ে জব্দ হৈছে গাঞ্জা, ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্য । প্ৰতিদিনেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে । কিন্তু ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন কঠোৰ হ’লেও ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা (Drugs smuggling in Assam) ৷ নিতৌ ন ন কৌশলেৰে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ অব্যহত ৰাখিছে একাংশ অসাধু চক্ৰই ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ড্ৰাগছমুক্ত অসমৰ সপোনত এইবাৰ কেনা লগালে খোদ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানে । বৰপেটাত এগৰাকী গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ মহিলা ঘৰৰ পৰা জব্দ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ (Drugs seized from home guard residence in Barpeta) । আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে প্ৰায় ৩৫ গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ(Drugs seized at Barpeta) । গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান মীৰা দাসৰ বৰপেটাৰ কৰেৰতলস্থিত নিজ গৃহত দেওবাৰে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে ব্ৰাউন চুগাৰখিনি(Drugs seized from home guard house) ।

লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় ৭০ হাজাৰ নগদ ধন । গৃহৰক্ষী মীৰা দাসৰ লগতে মীৰা দাসৰ ৱোবাৰী হিমাশ্ৰী দাস আৰু হিমাংশু দাস নামৰ এজন যুৱকক ড্ৰাগছৰ বেহাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে (Drugs peddler arrested) । উল্লেখ্য যে গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান মীৰা দাস বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত আৰক্ষী চকীত নিয়োজিত হৈ আছে । এই ড্ৰাগছৰ বেহাৰ আঁৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান মীৰা দাসৰ পুত্ৰ জড়িত থকাৰ তথ্য সদৰী কৰিছে আৰক্ষী সূত্ৰই ।

ইফালে আৰক্ষীৰ এই অভিযান চলাৰ লগে লগে পলায়ন কৰে মীৰা দাসৰ পুত্ৰই । আনহাতে গৃহৰক্ষী বাহিনী মীৰা দাস, মীৰা দাসৰ ৱোবাৰী হিমাশ্ৰী দাস আৰু হিমাংশু দাসক সম্পৰ্তি বৰপেটা সদৰ থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ যদি প্ৰশাসনৰ লগত জৰিত লোকেই এই নিষিদ্ধ বেহাত লিপ্ত হয় তেন্তে ৰাজ্যত ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰা সম্ভৱ হ'বনে ? সেয়া এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে লাখটকীয়া প্ৰশ্ন ।

