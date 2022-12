পাটবাউসী সত্ৰৰ কাষতে প্ৰকল্প স্থাপনৰ দাবী সত্ৰাধিকাৰৰ

বৰপেটা, ১২ ডিচেম্বৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কৰ্মস্থল স্বৰূপ পাটবাউসী সত্ৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহি পাটবাউসীৰ শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ সত্ৰতো (Sri Sri Shankaradeva Than of Patbausi) বৰদোৱা সত্ৰৰ নিচিনাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ প্ৰকল্প স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বুলি ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল (Demand for project at Sri Sri Sankardeva Satra)৷ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰাৰ দৰে প্ৰকল্প স্থাপনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম-কাজ চলি আছে ।

অৱশ্য়ে ইয়াৰ মাজতেই সেই প্ৰকল্পটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভবাৰ দৰে পাটবাউসী সত্ৰত কেন্দ্ৰীভূত নহৈ সত্ৰৰ পৰা কিছু নিলগত ভূমি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰাৰ উমান পাইছে পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱ গোস্বামীয়ে (patbausi project should be near Sankardev than) ৷ সেয়েহে দেওবাৰে পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱ গোস্বামীৰ সভাপতিত্বত সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷

উক্ত সভাৰ অন্তত পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱ গোস্বামীয়ে কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু গুৰুজনাৰ কৰ্মস্থলী পাটবাউসী সত্ৰত প্ৰকল্প স্থাপন কৰি গুৰুজনাক বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে, সেইবাবে পাটবাউসী সত্ৰৰ কাষতে প্ৰকল্পটো স্থাপন হোৱাতো বিচাৰে সত্ৰবাসী ৰাইজে (Demand for Setting project near Patbausi Satra) ৷ পাটবাউসী সত্ৰই দান বৰঙণিৰে প্ৰকল্পটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৩০ বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি হ'লেও প্ৰকল্পটো সত্ৰৰ কাষতে হোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ এই সম্পৰ্কে সত্ৰৰ এটি সঁজাতি দলে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ৷

ইপিনে এই বিষয়টো বৰপেটা, সুন্দৰীদিয়া,গণককুছি, জনীয়া আদি সত্ৰসমূহক অবগত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি এই সত্ৰসমূহেও পাটবাউসী সত্ৰৰ কাষতে প্ৰকল্পটো হোৱাতে বিচৰা বুলি কয় পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱ গোস্বামীয়ে ৷ এই ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা সমস্য়া সমাধান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক:Mission Basundhara 2: ভূমিৰ অধিকাৰ বিচাৰি আবেদন কৰিবলৈ গৈ থমকি ৰৈছে বহু খিলঞ্জীয়া