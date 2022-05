নিউজ ডেস্ক,৮ মে': দুটকৈ কৰুণ ঘটনাই শোকৰ ছাপ পেলাইছে বৰপেটা আৰু চাবুৱাত । বৰপেটাৰ জনীয়াত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ । ইফালে চাবুৱাত পুখুৰীত সাতুৰি থকা অৱস্থাতে দুটিকৈ শিশুৰ সলিল সমাধি ।

বৰপেটাৰ জনীয়াৰ লুৰফুৰীয়া গাঁৱৰ বেকী নৈৰ গংগা ঘাটত উদ্ধাৰ হয় এজন যুৱকৰ মৃতদেহ(Deadbody found at Ganga Ghat in Beki River in Barpeta) ৷ মৃত যুৱকজন বৰপেটাৰ পাটবাউসী গাৱৰ হিমজ্যোতি দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ২২ বছৰীয়া যুৱকজন এম চি কলেজৰ স্নাতক কলা শাখাৰ ষষ্ঠ সান্মাষিকৰ ছাত্ৰ আছিল বুলি জনাই আত্মীয়ই ৷

উল্লেখ্য যে শুক্ৰবাৰৰ সন্ধিয়া ৬ বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল যুৱকজন, তাৰপাছৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল হিমজ্যোতি ৷ দেওবাৰে স্থানীয় লোকে বেকী নৈত উপঙি উঠা অৱস্থাত যুৱকজনৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷ পৰিয়ালৰ লোকে এয়া প্ৰেমজনিত কাৰণত হোৱা মৃত্যুৰ ঘটনা বুলি দাবী কৰিছে ৷

বৰপেটাৰ জনীয়াত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

অবশ্যে পাঠশালাৰ কোনো এজন যুৱকে হিমজ্যোতিক টেলিফোনত ধমকি দিয়া বুলিও পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছে ৷ কি পৰিস্থিতিত যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল সেই কথা স্পষ্ট নহ'লেও আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো কথা ওলাই পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

ইফালে চাবুৱাৰ পানীতোলা বৰুৱাহোলা গাঁৱত পুখুৰিত সাতুৰি থকা অৱস্থাত দুটিকৈ শিশুৰ সলিল সমাধি(Two children drown in pond in Chabua while sitting in pond) । পুখুৰিত সাতুৰি থকা অৱস্থাত গাৰ্গজ্যোতি ফুকন আৰু দৰ্ক্ষিত বৰুৱা নামৰ শিশু দুটিৰ সলিল সমাধি ঘটে । বৰুৱাহোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল দুয়োজন ।

বৰুৱাহোলা গাঁও পঞ্চায়তৰ খাটচুকৰ ফিল্ডৰ ওচৰত থকা এটা পুখুৰীত সাতুৰি আছিল দুই শিশুৱে । কিন্সতু দুৰ্মভাগ্গ্ৰযবশত ডুব যায় শিশু দুটি । এই ঘটনাৰ পাছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়া গভীৰ শোকৰ ছাপ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: President's Colour Award: মঙলদৈ আৰু বঙাইগাঁৱত অসম আৰক্ষীৰ ৰেলী