বৰপেটা, ৫ মে' : অহা ৭ আৰু ৮ মে'ত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত দেশৰ চিকিৎসকসকলৰ দ্বাৰা গঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ৪১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব (41st National Conference of National Health Organizations) ৷ তাৰ লগত সংগতি ৰাখি বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সংস্থাৰ উদ্যোগত চিকিৎসকৰ চাইকেল যাত্ৰা আৰম্ভ হয় (Cycle Yatra from BMCH to GMCH) ৷ সুস্থ জীৱন, নিৰোগী শৰীৰ, পেট্ৰ'ল বচোৱা, অৰ্থ ৰাহি কৰা আদি বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে GMCH লৈ এই চাইকেল যাত্ৰা আৰম্ভ হয় ।

সংস্থাৰ চিকিৎসকসকলে জনোৱা মতে মানুহৰ মাজত স্বাস্থ্য সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে চাইকেল যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে (Cycle Yatra by National Health Organization)। চাইকেল যাত্ৰাত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । বিশেষকৈ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ চাইকেল চলোৱাৰ অভ্যাস গঢ়াৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত এক সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এয়া এক পদক্ষেপ বুলি সংস্থাটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ লগত সংগতি ৰাখি চাইকেল যাত্ৰা

বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূশাল, আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিনহা, বৰপেটাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া অপূৰ্ব কুমাৰ দাস আৰু বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ৰমেন তালুকদাৰে এই চাইকেল ৰেলী মুকলি কৰে ৷ চাইকেল যাত্ৰাত শতাধিক চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

