জনীয়া,২৪ জুন : অসমৰ বহু কেইখন জিলাত এতিয়াও বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ আছে (Floods in Assam)। এতিয়াও পানীৰ তলত আছে বহু গাঁও । যাৰ বাবে শ শ লোকে আশ্ৰয় লৈছে শিবিৰত । বৰপেটা জিলাৰো কেইবাটাও স্থান প্লাৱিত হৈ থকাৰ ফলত বহুলোকে আশ্ৰয় শিবিৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে ।

কিন্তু এনে সময়তে জিলাখনৰ জনীয়াৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰত হাহাকাৰ বানাক্ৰান্তৰ (Crisis in Jania flood camp)। একপ্ৰকাৰ চৰম হতাশাত ভূগিবলগীয়া হৈছে ১৮১ নং বাংলীপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিবিৰত থকা বানপীড়িত লোকসকল । অভিযোগ অনুসৰি বিগত সাত দিনত আশ্ৰয় শিবিৰৰ লোকসকলৰ এবাৰো খবৰ ল'বলৈ অহা নাই জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতিনিধি । আনহাতে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত পৰিছে শিবিৰৰ বানাক্ৰান্তসকল (Lack of drinking water in flood camps of Jania)।

কেৱল এয়াই নহয় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক খণ্ডকাৰ জেহেৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধেও গুৰুতৰ অভিযোগ লোকসকলৰ । তেওঁলোকে অভিযোগ কৰা মতে অলপো মানৱীয়তা গুণ নথকা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে বিদ্যালয়খনৰ শৌচালয়ত প্ৰকাণ্ড তলা ওলোমাই দিয়াৰ লগতে বিদ্যুৎ সংযোগ কাটি দিছে । যাৰ বাবে আন্ধাৰতে নিশা কটাবলগীয়া হৈছে বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহে । ইফালে এটা কোঠাতে সাত-আঠটাকৈ পৰিয়ালে থাকিবলগীয়া হৈছে ।

বানাক্ৰান্তৰ অভিযোগ এতিয়ালৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহাৰ্য পোৱা নাই ৷ কেৱল মাত্ৰ এক কিলোগ্ৰামকৈ পশুধনৰ খাদ্যহে লাভ কৰিছে । ইফালে বানৰ কৱলত পৰা লোকসকল এতিয়াও আপোন ঘৰখনলৈ যাব পৰা নাই । পানী কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও পানীৰ তলত আছে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ । যাৰ বাবে লোকসকলে শিবিৰ এৰিব পৰা নাই ।

কিন্তু শিবিৰত থাকিও চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰাত শংকিত হৈ পৰিছে বানপীড়িত লোকসকল । শিবিৰটোত কণ কণ শিশু আৰু বৃদ্ধ লোকো আছে । যাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনক বান সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে লোকসকলে ।

