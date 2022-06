জনীয়া, 29 জুন : মঙলবাৰে কলগাছিয়াত ন দফীয়া দাবীৰে CPI(M)ৰ বিক্ষোভ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ(CPIM memorandum sent to CM with various demands) ।

ইন্ধন জাতীয় সামগ্ৰীকে ধৰি নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যেনে পেট্ৰল, ডিজেল ৰন্ধন গেছ আদিৰ সঘনাই হোৱা মূল্যবৃদ্ধি(Price Hike) ৰোধ কৰা, মাটি জৰীপ কৰি দখলকৃত কৃষকক পট্টা প্ৰদান কৰা, চৰকাৰী আৰু ৰাজহৱা খণ্ডত সকলো খালী পদত নিয়োগ প্ৰদান কৰা, পঞ্চায়ত ভিত্তিত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা, পূৰ্বৰ পেঞ্চন আঁচনি বাহাল ৰখা, চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৩৫১ টকা ধাৰ্য কৰা, বানপীড়িত সকলক যথাযথ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা আৰু পকী ঘৰ নথকা প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ প্ৰদান কৰা আদি দাবীৰ ভিত্তিত CPIMৰ ৰাজ্যিক কমিটিয়ে পাঁচ লাখ চহী সংগ্ৰহ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আবেদন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

ন দফীয়া দাবীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ CPIMৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ

সেয়ে এই 9 দফীয়া স্মাৰক পত্ৰ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে চি পি আই এমৰ ৰাজ্যিক কমিটিয়ে বুধবাৰে দুই শতাধিক লোকৰ সমদল বাহিৰ কৰে(CPIM protest with various demands in Kalgachia) ৷ ইফালে এই প্ৰতিবাদী সমদলটোক আৰক্ষীয়ে কলগাছিয়া চাৰিআলি চ'কত বাধা প্ৰদান কৰে যদিও শেষত চক্ৰ বিষয়াই চিপিআই এমৰ 9 দফীয়া স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ আনহাতে চৰকাৰে শীঘ্ৰেই এই দাবীসমূহ মানি নল’লে, অনাগত দিনত ভয়াৱহ গণ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে দলটোৰ নেতৃত্বই ৷

