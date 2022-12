জনীয়া, ৭ ডিচেম্বৰ : জনীয়াৰ বাংলিপাৰা মছজিদৰ সীমাবেৰৰ কামৰ ধনৰ আত্মসাতৰ অভিযোগ (scam in masjid boundary wall construction at Jonia) । সীমাবেৰৰ কাম নকৰি সাংসদ পুঁজিৰ সমুদায় ধন আত্মসাতৰ গুৰুতৰ অভিযোগ (scam in MP fund at Jonia madjid) । কিন্তু কোনে কুক্ষিগত কৰিলে এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ টকা ? তাৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

জনীয়াত মছজিদৰ সীমাবেৰৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ

জনীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাংলিপাৰা মছজিদৰ সীমাবেৰ নিৰ্মাণৰ নামত বিয়াগোম দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (allegation of scam in masjid boundary wall) । সীমাবেৰৰ কাম নকৰি সাংসদ পুঁজিৰ আবণ্টিত ধন আত্মসাৎ কৰা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে ২০১৮-১৯ বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰাক্তন সাংসদ মহম্মদ চিৰাজ উদ্দিন আজমলে বাংলিপাৰা মছজিদৰ সীমাবেৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সাংসদ পুঁজিৰ পৰা দুই লাখ টকা আবণ্টন দিছিল (MP LAD development fund) ।

কিন্তু এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ হোৱা নাই মছজিদটোৰ সীমাবেৰ । এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাংলিপাৰা অঞ্চলৰ সচেতন ৰাইজে । কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কাৰ পকেটত সোমাল এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ অহা ধন । কোনে ভক্ষণ কৰিলে দুই লক্ষাধিক টকা । উল্লেখযোগ্য যে বাংলিপাৰা গাঁওখনত থকা প্ৰতিটো মছজিদৰ সভাপতি, সম্পাদক, সদস্য আৰু স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁলোকে ২০১৮-১৯ বিত্তীয় বৰ্ষত সাংসদ পুঁজিৰ ধন লাভ কৰা নাই ।

কিন্তু বাংলিপাৰা মছজিদ পৰিচালনা কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে (scam allegation against masjid committee) । সেয়ে প্ৰশ্ন হৈছে, কোনে কুক্ষিগত কৰিলে এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ নামত আবণ্টন হোৱা সাংসদ পুঁজিৰ দুই লাখ টকা । কিন্তু সেয়া এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত । ফলত স্তম্ভিত হৈ পৰিছে জনীয়া সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ বাংলিপাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজ । এইক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন সাংসদ চিৰাজ উদ্দিন আজমলকে জগৰীয়া কৰিছে স্থানীয় একাংশ ৰাইজে ।

লগতে ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে, ২০১৮-১৯ বৰ্ষৰ পিছত বাংলিপাৰা অঞ্চলৰ মছজিদত সাংসদ পুঁজিৰ দ্বাৰা এতিয়ালৈকে মছজিদৰ সীমাবেৰৰ কোনো কাম হোৱা নাই । সেয়ে ধৰ্মৰ নামত দুই ভাই-ককাইৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰাৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে যিজনে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ টকা আত্মসাৎ কৰিছে সেয়া তদন্তৰ আওতালৈ আনি দোষীক চিনাক্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে বিভিন্ন মছজিদ কমিটীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ।

