কলগাছিয়া,৩০ জুন: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপীড়িত লোকৰ নামত অহা বান সাহায্য বিতৰণত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ খবৰ একেবাৰে সুলভ হৈ পৰিছে(People from different parts of Assam affected by floods) । কেৱল জিলা উপায়ুক্তক সকিয়নি দি চমক সৃষ্টি কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ চানপুৰত বান সাহায্য বিতৰণত ব্যপক অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে(Corruption in distribution of flood relief) ।

কলগাছিয়াত বান সাহায্য বিতৰণত দুৰ্নীতি

প্ৰতিজন লোকক দিবলগীয়া চাউল দাইল বিতৰণ কৰিলে প্ৰতিটো পৰিয়ালক(Alleged distribution of flood relief below prescribed amount) । প্ৰতিটো পৰিয়ালত ডেৰ কিলগ্ৰাম চাউল আৰু তিনিশ গ্ৰামকৈ দাইল বিতৰণ কৰিলে চানপুৰ ৪ নং খণ্ডত । উল্লেখ্য যে দুজনীয়া পৰিয়ালক দিয়া ধৰণে সাত আঠ জনীয়া পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতো একেই পৰিমাণৰ চাউল দাইল দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ চৰকাৰী গাওঁবুঢ়াৰ বিৰুদ্ধে । চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাক একপ্ৰকাৰ বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই নিজৰ খেয়াল খুচিমতে বান সাহায্য বিতৰণ কৰাৰ অভিযোগ গাঁওবুঢ়া হামেদ আলিৰ বিৰুদ্ধে ।

ইফালে বাঘবৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি প্ৰতিগৰাকী লোককে বান সাহায্য দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে চক্ৰ বিষয়া গৰাকীয়ে । কিন্তু গাঁওবুঢ়াই বান সাহায্য বিতৰণ কৰাৰ বাবে কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে যদিও উক্ত কমিটিক পৰিয়ালে প্ৰতি বান সাহায্য বিতৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি জনায় বান সাহায্য কমিটিৰ সদস্যই । এতিয়া গাঁওবুঢ়া হামেদ আলিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ বা জিলা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে হ’ব লক্ষণীয় ।

