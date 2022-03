জনীয়া,১১ মাৰ্চ : কলগাছিয়াৰ শওঁপুৰত নিৰ্মীয়মান আবাসীক আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি (Corruption in construction of Model School in Kalgachia)। ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে । সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমছুৰ কলগাছিয়া জিলা সমিতিয়ে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Serious allegations of AAMSU)।

উল্লেখ্য যে বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ শওঁপুৰত আবাসীক আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে (Construction of Residential Model School in Kalgachia)। শুকুৰবাৰে আমছুৰ কলগাছিয়া জিলা সমিতিৰ এক সজাতি দলে নিৰ্মীয়মান আবাসীক আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ কাম-কাজসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে (AAMSU visits model School being built in Kalgachia)। পৰিদৰ্শন কৰি উক্ত আবাসীক আদৰ্শ বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত নিৰ্মাণ হৈ থকা ৰাস্তা, নলা আদিৰ কামত ব্যপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰে দলটোৱে ।

তিনি ঠিকাদাৰ ক্ৰমে ৰঞ্জু, চিম্পু আৰু অপূৰ্বই মোটা অংকৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিসন্ধি ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে আমছুৱে । অভিযোগ অনুসৰি আবাসীক বিদ্যালয়খনৰ গৃহ কম মানদণ্ডৰ দুৰ্বল ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ কৰে আমছুৱে ।

৩৩ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হৈ থকা উক্ত আবাসীক বিদ্যালয়খন বৃহত্ত্বৰ কলগাছিয়াৰ বাবে এক সম্পদ । সেয়েহে ইয়াত এম বি নামৰ কোম্পানীৰ ঠিকাদাৰ তিনিজনে দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি লুণ্ঠন চলোৱা কাৰ্যক কোনো পধ্যেই মানি লোৱা নহ'ব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে আমছুৱে । ইফালে সাংসদ আব্দুল খালেক, বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম আৰু বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্তক এই ক্ষেত্ৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখাৰ উপৰিও উচিত তদন্ত কৰি দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা ঠিকাদাৰ আৰু অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।

