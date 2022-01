বৰপেটা ৰোড, 4 জানুৱাৰী : দীৰ্ঘ সময় ধৰি ক’ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ ৷ বন্ধ হৈ থকাৰ বাবেই হোৱা নাছিল মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন (Student body election in Assam) ৷ কিন্তু, ক’ভিড পৰিস্থিতি সামকটাৰ পিছত যেতিয়া শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ খুলি দিয়া হ’ল লগে লগে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহত আৰম্ভ হ’ল ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী যুদ্ধ ৷ মূলত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ, NSUI, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি . অসম ছাত্ৰ পৰিষদ আদিৰ মাজত চলিছে এই নিৰ্বাচনী ৰণ ৷

কিন্তু, ছাত্ৰ একতা সভাৰ এই নিৰ্বাচনী যুদ্ধ এতিয়া যেন কেৱল আদৰ্শ ৰক্ষাৰ যুদ্ধ অথবা শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শনৰ যুদ্ধ হৈয়ে থকা নাই ক্ষমতা লাভৰ যুদ্ধতহে পৰিণত হৈছে ৷ সেয়া বিগত সময়ৰ কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেদি স্পষ্ট হৈ পৰিছে (Controversy over student body election in Assam) ৷ একেবাৰে প্ৰথমে 2021 চনৰ প্ৰথম ভাগত আয়োজিত হোৱা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত হোৱা কেইবাটাও ছাত্ৰ সংঘাতৰ ঘটনাই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল (Student clash in Dibrugarh university) ৷

ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত পয়োভৰ ৰাজনৈতিক শক্তিৰ : বৃদ্ধি পাইছে ছাত্ৰ সংঘাতৰ ঘটনা

ইয়াৰ পিছত শেহতীয়াভাৱে আয়োজিত হোৱা মহাবিদ্যালয় সমূহৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে এনে ছাত্ৰ সংঘাতৰ ঘটনা ৷ অতি শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰু মহাবিদ্যায়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অগপ দলৰ ভাতৃ সংগঠন অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল এনে সংঘাত (AASU ACP clash in Dibruagrh) ৷ ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আছু কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাকলৈ আজি পৰ্যন্ত সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত চলি আছে ব্যাপক আন্দোলন ৷

এইবাৰ পুনৰ এনে এক সংঘাটৰ ঘটনা সংঘটিত হ’ল বৰপেটাৰ বি এইচ মহাবিদ্যালয়ত ৷ মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বেই NSUI সমৰ্থকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, আছু আৰু এবিভিপিৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী সকলে মঙলবাৰে কলেজ চৌহদত এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছিল ৷ অভিযোগ অনুসৰি, সেই মূহৰ্ততে এন এছ ইউ আইৰ বৃহৎ দল এটাই হিলদল ভাঙি সেই শোভাযাত্ৰাত সোমাই গৈ কেবাজনো ছাত্ৰীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে আছু আৰু এবিভিপিৰ সমৰ্থকে ৷

এন এছ ইউ আই সমৰ্থকে মদ্য পান কৰি এইদৰে গুণ্ডামী কৰাৰো অভিযোগ তুলিছে আছু আৰু এবিভিপিৰ সমৰ্থকে ৷ ফলত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভৰি ভঙাৰ লগতে আন কেবাগৰাকী ছাত্ৰী আহত হবলগীয়া হৈছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বি এইচ কলেজৰ অধ্যক্ষই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে যদিও এই আক্ৰমণত আহত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক চিকিৎসালয়লৈ আনি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৷ এতিয়া, প্ৰশ্ন উঠিছে যে, এসময়ত শিক্ষানুষ্ঠান সমহূৰ উন্নতিৰ বাবে গঠন হোৱা এই ছাত্ৰ একতা সভা সমূহ এতিয়া ৰাজনৈতিক দলৰ কৰাল গ্ৰাসত আৱদ্ধ হৈছে নেকি ? যদি সেয়াই হয় অসমৰ শিক্ষিত ছাত্ৰ সমাজে অনাগত সময়ত ইয়াক কেনেদৰে মষিমূৰ কৰিব সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ৷

