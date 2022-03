বৰপেটা, ২৫ মাৰ্চ : মহিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পূৰ্বে গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি বৰপেটা সত্ৰত সেৱা মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৷ দলে দিয়া এই দায়িত্ব লোৱাৰ পূৰ্বেই আজি বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ সত্ৰত সেৱা জনায় কংগ্ৰেছ নেত্ৰী গৰাকীয়ে (Mira Borthakur in Barpeta satra) ৷ ইয়াৰোপৰি, গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে সততা আৰু মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰে কাম কৰি যোৱাৰ বাবে তেওঁ অংগীকাৰবদ্ধ বুলি প্ৰকাশ কৰে বৰঠাকুৰে ৷

2024 চনত কেন্দ্ৰলৈ কংগ্ৰেছৰেই চৰকাৰ আহিব : মীৰা বৰঠাকুৰ

উল্লেখযোগ্য যে, ৰাজীৱ ভৱনত শনিবাৰে দিনৰ ১১ বজাত অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব মীৰা বৰঠাকুৰে (Mira Borthakur to take charge of APMC president) ৷ বৰপেটা সত্ৰত সেৱা জনাই কং নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনকে ধৰি আন কেতবোৰ বিষয়েও মন্তব্য কৰে ৷ বিশেষকৈ, ৰাজ্যসভাত সংখ্যাৰ জোখেৰে কংগ্ৰেছে এখন আসন লাভ কৰিব বুলি নিশ্চয়তাও প্ৰকাশ কৰে তেওঁ (Mira Borthakur on Rajya Sabha election) ৷

ইপিনে, ৰাজ্য চৰকাৰক ১ লাখ চাকৰিৰ প্ৰসংগৰ লগতে আন কেতবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে ৷ আনহাতে, তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে, ২০২৪ চনত কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছেই চৰকাৰ গঠন কৰিব (Congress govt will come to Power at Centre in 2024) বুলিও দাবী কৰে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভানেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : অখিল গগৈয়ে কৰিলে আন এক ভৱিষ্যৎবাণী