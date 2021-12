বৰপেটা 4 ডিচেম্বৰ : শনিবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বৰপেটা জিলা মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ 47 সংখ্যক দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন দক্ষিণ বৰপেটা বিদ্যামন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়(Conference of Teacher Association at Barpeta)। লগতে এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ এই সভাত উপস্থিত থাকে বৰপেটা জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত লখিমী দত্ত(The meeting attend by Deputy Commissioner Lakhimi Dutta) ৷

বৰপেটাত ৪৭ সংখ্যক অধিৱেশন

এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত লখিমী দত্তই ঐতিহ্য বহন কৰা দক্ষিণ বৰপেটা বিদ্যামন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক চাৰু চক্ৰৱৰ্তীৰ সুপ্ৰচেষ্টাৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ উন্নতি হোৱা বুলি শলাগ লয় ৷ লগতে বিদ্যালয়খনৰ এটা আটক ধুনীয়া ভোজনালয়ও মুকলি কৰে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে ৷

ইয়াৰোপৰি এই অনুষ্ঠানটোত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মনোৰঞ্জন কাকতিৰ লগতে অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ বিষয়বৱীয়া সকলো উপস্থিত থাকে ।

