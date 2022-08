বৰপেটা, ২৪ আগষ্ট : জেহাদীৰ অভিকেন্দ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ ঢাকালিয়াপাৰাত জব্দ জেহাদী কাৰ্যকলাপত ব্যৱহৃত বাহন (car seized in barpeta used by Jihadi) ৷ ঢাকালিয়াপাৰাৰ এটা ঘৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বাহনখন ৷ জব্দ কৰা মাৰুতি অল্টো বাহনখনৰ পঞ্জীয়ন নং AS01 AR 4850 ৷ এডোখৰ মালিকবিহীন মাটিত এটি টিনপাতৰ ঘৰ সাজি লুকুৱাই ৰখা হৈছিল বাহনখন (car seized used in jihadi activities) ৷

বাহনখন লুকুৱাই ৰখা ঘৰটো ভাঙি দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে ঢাকালিয়াপাৰাৰ জনৈক আকবৰ আলীৰ নামত থকা গাড়ীখনৰ চালক ভাতৃ আজাদ আলী ৷ আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে, আজাদ আলীয়ে চলোৱা মাৰুতি অল্টো বাহনখনেৰে অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ অহা-যোৱা কৰিছিল একাংশ জেহাদীয়ে ৷ জেহাদীৰ কাম-কাজত মৰিগাঁও, গুৱাহাটী, গোৱালপাৰাকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ এই বাহনখনেৰেই অহা-যোৱা কৰিছিল জেহাদীসকলে ৷

বাহনখনৰ সন্ধানত দীৰ্ঘদিনৰ ধৰি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে চলাই আহিছিল অভিযান ৷ অৱশেষত মঙলবাৰে নিশা বিশেষ সূত্ৰৰ পমখেদি বাহনখনৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৰপেটা আৰক্ষীয়ে (Barpeta police search operation against jihadi) ৷ অৱশ্যে বাহনখনৰ মালিক আৰু চালক ক্ৰমে আকবৰ আলী আৰু আজাদ আলী এই পৰ্যন্ত পলাতক অৱস্থাত আছে ৷ বৰপেটা আৰক্ষীয়ে আকবৰ আৰু আজাদৰ পৰিয়ালৰ লোকক আটক কৰি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

উল্লেখ্য, ৰাজ্যজুৰি ভয়ংকৰভাৱে শিপা মেলিছে জেহাদীয়ে ৷ সঘনাই ৰাজ্যত জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাই চকু কঁপালত তুলিছে ৰাজ্যবাসীৰ (Jihadi in Assam) ৷ ইতিমধ্যে মৰিগাঁও আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বহুকেইজন জেহাদী (Jihadi arrested in Barpeta) ৷

লক্ষণীয়ভাৱে ২০১৯ চনৰ পৰাই বাংলাদেশৰ পৰা অহা ৩ টাকৈ বাংলাদেশী AQIS জেহাদীয়ে বৰপেটাত বাহৰ পাতি চলাই আছিল জেহাদী কাৰ্যকলাপ (Jihadi activities in Assam Madrasas) ৷ তিনি বাংলাদেশী নাগৰিক তথা AQIS-ৰ জেহাদীৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে মহম্মদ চুমন আৰু ফজৰ আলী ওৰফে ছৰিফুল মণ্ডল NIA-ৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কাৰাগাৰত আছে ।

