কলগাছিয়াত ভগা দলঙে ভৰষা ৰাইজৰ

কলগাছিয়া,৪ জানুৱাৰী : যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে যথেষ্ট পিছ পৰি আছে বৰপেটা জিলা । এই কথা আমাৰ নহয় । বৰপেটাৰ স্থানীয় লোকসকলেই এই অভিযোগ তুলিছে । ভগা দলঙেৰে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কলগাছিয়াৰ আমগুৰি শওপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে (Broken bridge is only hope of Kalgachia people)।

মেৰামতিৰ দুবছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই জহি খহি গৈছে কলগাছিয়াৰ পৰা আমগুৰিলৈ যোৱা কাঠৰ দলংখন (Poor condition of bridge at Kalgachia)। যাৰ বাবে অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ পৰিছে জৰুৰীকালীন সেৱা । আনকি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আঁৰি দিয়া হৈছে নিষেধাজ্ঞাৰ ফলক ।

উল্লেখ্য যে ২০২০ চনত কলগাছিয়াৰ কৰাৰকুৰ মূলপথৰ মৰা বেকীৰ ওপৰত থকা দলংখন মেৰামতি কৰা হৈছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ দলংখন জহি-খহি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । দলংখনৰ আধা অংশ পকী আৰু বাকী অংশ কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে কাঠবোৰ ভাঙি গৈছে । ফলস্বৰূপে জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে ৰাইজক জলা-কলা খুৱাইছে ।

ইতিমধ্যে দলংখন দুৰ্বল বুলি বিভাগীয়ভাৱে ফলক আঁৰি দিয়া হৈছে । মটৰ চাইকেল বা মানুহ উঠিলেই কঁপিব ধৰে দলংখন । ৰাইজে জনোৱা মতে বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰাৰ ফলত দলংখনত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে (Wooden bridge in Barpeta turns into death trap)। দুৰ্বল দলং হোৱাৰ বাবে মৰণক শৰণ দি যাতায়ত কৰিব লগা হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে । জৰুৰীকালীন সেৱা বন্ধ হোৱাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল ।

মুঠতে কলগাছিয়া, আমগুৰি, সুঁতিৰপাথাৰ আৰু শওপুৰ আদি গাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে দলংখনৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভূগিব লগা হৈছে । ইফালে দলংখন মেৰামতিৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰো অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে । বৰপেটাৰ সাংসদ আৰু জনীয়াৰ বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰে উক্ত দলঙৰ নিবিদা পোৱাৰ বাবেই কম ধন খৰছ কৰি আঁচনিৰ বাকী ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে । সেয়ে দলংখন অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ পকী কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

উল্লেখ্য যে কলগাছিয়াৰ এইখনেই একমাত্ৰ দলং নহয় । আৰু বহু স্থানত ভগা দলঙেৰে নিতৌ ৰাইজে পাৰ হৈছে । কোনো কোনো স্থানত আকৌ দলঙে নাই । অহা যোৱা কৰিবলৈ ৰাইজে নিজে হাতৰ ধন খৰছ কৰি নিৰ্মাণ কৰি লৈছে বাঁহৰ সাঁকো । এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰে যাতায়াতৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা আঁচনিবোৰ এক প্ৰকাৰ ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে ।

