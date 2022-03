বৰপেটা,১৩ মাৰ্চ : গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত মৌ পালনৰ আছে বিশেষ ভূমিকা। মৌ পালনৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ বহু লোক স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে । সেয়ে সৰুক্ষেত্ৰীৰ সৰ্থেবাৰীত মৌ পালন সম্পৰ্কীয় এক কৰ্মশালা আৰু সজাগতা সভাৰ (Training and Awareness program on beekeeping) আয়োজন কৰা হৈছে । সৰুক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ বাপুজী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই মৌ পালনৰ কৰ্মশালা (Beekeeping Training in Sarthebari)।

সৰ্থেবাৰীত প্ৰায় ২০০ মহিলাই ল'লে মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণ

নামনি অসম ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীৰ উদ্যোগত আৰু বাপুজী মহাবিদ্যালয়ৰ আই কিউ এ চিৰ (IQAC) সহযোগত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ কৰ্মশালা পৰিচালনা কৰে ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ অসম প্ৰদেশৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা নামনি অসম ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীৰ পৰিচালন সঞ্চালক দিগন্ত ডেকাই । কৰ্মশালা উদ্বোধন কৰি বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে কয় যে মৌ পালন এটা অতি উত্তম ব্যৱসায় আৰু যথেষ্ট সুবিধা থকা এটা ব্যৱসায় । মৌ পালনেৰে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰি বুলিও মন্তব্য কৰে উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে ।

কৰ্মশালাখনত লখিমী সমবায় সমিতিৰ উপ-সভানেত্ৰী তথা বিশিষ্ট মৌ পালক উদ্যমী মহিলা পল্লৱী সিন্ধে ডেকা, উদ্যান শস্য সঞ্চালকৰ এ.ডি.অ কল্পনা বৰ্মন, কৃষি বিভাগৰ এ.ডি.অ প্ৰান্তিকা কাকতি, কৃষি বিভাগৰ বিষয়া জয়নাল আবেদিন আৰু বাপুজী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ ৰমেশ চন্দ্ৰ দাসেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

কৰ্মশালাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, মৌ বিশেষজ্ঞ তথা উদ্যোগপতি প্ৰশান্ত স্বাৱন্তে মুখ্য সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰায় ২০০ উদ্যমী মহিলা তথা কৃষকক মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে । ব্যৱহাৰিক দিশতো এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় । অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰে উদ্যমী ব্যক্তি তথা দায়িত্বশীল সমাজকৰ্মী ডালিম বড়োই । এই কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

