বৰপেটা,২০ মে': অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এখন সত্ৰ হ'ল বৰপেটাৰ বাঘবৰত অৱস্থিত মাধৱদেৱ গুৰুৱে স্থাপন কৰা বৈঠাপুতা ঘাট সত্ৰ । কিন্তু বিগত কেইবাবছৰ ধৰি হৈ অহা ভয়াৱহ খহনীয়াৰ বাবে সত্ৰখনলৈ নামি আহিছে এক অশানি সংকেট(Boithapota Ghat Satra towards destruction in erosion) । সেয়েহে এই বিষয়টোক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বৰপেটাৰ সত্ৰ সমাজ । সেয়েহে বৈঠাপুতা ঘাট সত্ৰ ৰক্ষাৰ আহ্বান জনালে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাই(Bashistha sarma appeal to save Boithaputa Ghat Satra) ।

বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক বৈঠাপুতা ঘাট সত্ৰ ৰক্ষাৰ আহ্বান বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাৰ

সত্ৰখনৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হোৱা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে আজি বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি সত্ৰখনৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে অবগত কৰে ৷ বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে সত্ৰখন ৰক্ষাৰ বাবে তেও গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ সম্পৰ্কেও জনালে বুঢাসত্ৰীয়া গৰাকীক ৷

ইপিনে বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত সত্ৰখনি ৰক্ষাৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জনালে আহ্বান ৷ কেৱল বাঘবৰৰ এই সত্ৰখনেই নহয়, ৰাজ্যৰ অন্যান্য সত্ৰসমূহো ৰক্ষা কৰাৰ আহ্বান জনালে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ।

