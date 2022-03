বৰপেটা, 4 মাৰ্চ : এতিয়াও শাম কটা নাই ইউক্ৰেইনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি(Russia Ukraine crisis) ৷ এতিয়াও ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ অসমৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷ ইফালে কিদৰে খাদ্যৰ অভাৱত এসাঁজ খাই এসাঁজ নোখোৱাকৈ দিন কটাইছে ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ বৰপেটাৰ সৰুক্ষেত্ৰীৰ কয়াকুছিৰ সমীপৰ মৰিছা গাঁৱৰ জাহিদুল ৰহমানৰ কন্যা মাছুমা আহমেদে টেলিফোনযোগে বৰ্ণনা কৰিলে দেশখনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ কথা(Telephonic conversation with student of Assam in Ukraine) ৷ যিকোনো মুহূৰ্ততে চলি থকা, গুলি, বোমা আদিৰ শব্দই পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ কৰি তোলাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে চিকিৎসা বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ গৈ সম্প্ৰতি ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ পৰা বৰপেটাৰ মাছুমা আহমেদ নামৰ ছাত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ বৰপেটাৰ মাছুমা

এতিয়াও চুমি বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ প্ৰায় ৪০ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে দেশৰ প্ৰায় ৮ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভয়াৱহ অৱস্থাৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে ৷ যুদ্ধজৰ্জৰ দেশখনৰ পৰা ভাৰতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সম্প্ৰতি চৰকাৰক কাঁতৰ আহ্বান জনাইছে মাছুমাই(Masuma trapped in Ukraine) ৷ কিয়েভৰ পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰাৰ বাবেই বিদেশ মন্ত্ৰানালয়ে সম্প্ৰতি চুমিক বাদ দি কিয়েভত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক উদ্ধাৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপণ কৰে মাছুমাই ৷ সম্প্ৰতি মাছুমাৰ এটায়ে চিন্তা কিদৰে উভতিব পাৰে মাতৃভূমিলৈ ৷

যুদ্ধৰ ভয়াৱহতা, খাদ্য সংকট, প্ৰতিপলে অনিশ্চিত ভৱিষ্যত আৰু জীউতো হাতৰ মুঠিত লৈ বাংকাৰ অথবা নিৰাপদ স্থানত কোনোমতে নিজকে বচাই ৰখা মাছুমা আহমেদে এনে দূৰ্যোগৰ মাজতো কৰিলে পিতৃ মাতৃক কুশল কামনা ৷

লগতে পঢ়ক : Russia Ukraine conflict : ইউক্ৰেইনৰ পৰা মাতৃভূমি পালেহি নলবাৰীৰ অংশুমান