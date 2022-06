বৰপেটা, ১০ জুন: বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল (Barpeta Medical College Hospital) কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবেই এক অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ'ল এটি কণমানি শিশু ৷ হাস্পতালৰ ভুলৰ বাবেই জন্মৰ পিছৰ পৰা ৩ বছৰে যাৰ কোলাত ডাঙৰ দীঘল হ'ল সেই শিশুটোৱে আজি সেই পিতৃ-মাতৃৰ পৰিৱৰ্তে আন এক অচিনাকি তথা প্ৰকৃত পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে যাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল ৷ চাওঁ আহক চিনেমাৰ কাহিনী যেন লগা এটা সঁচা ঘটনাটোৰ আঁৰৰ কাহিনী ৷

হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱা দুই গৰ্ভৱতী মহিলাৰ নামৰ সাদৃশ্যৰ বাবেই এগৰাকী মাতৃয়ে জন্মৰ 3 বছৰ পিচতহে দেখিলে নিজ সন্তানৰ মুখ ৷ বৰপেটাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে এক ৰায় যোগে এগৰাকী মহিলাক জন্মৰ ৩ বছৰ পিছত মৃত সন্তানৰ পৰিৱৰ্তে ওভোতাই দিলে পুত্ৰ সন্তান ৷ ঘটনাৰ আৰম্ভণি 2019 চনৰ 3 মে'ত ৷ নাজমা খানমা নামৰ বৰপেটাৰ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত জন্ম দিছিল এটি পুত্ৰ সন্তান ৷

সন্তানটোৰ জন্মৰ পিচতে প্ৰসূতিগৰাকীক ICUত ভৰ্তি কৰিবলগা হোৱাত নৱজাতক শিশুটোক ৰখা হৈছিল শিশুসকলক ৰখা কোঠাত ৷ সুস্থ অৱস্থাত জন্ম পোৱা শিশুটো শিশুসকলক ৰখা কোঠাত থকাৰ পিচতে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই পিচদিনাখন শিশুটোৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জনায় পিতৃক ৷ ইয়াৰ পিচতে বলপূৰ্বকভাৱে পিতৃৰ হাতত শিশুটোৰ মৃতদেহ গটাই দিয়ে হাস্পতালৰ কৰ্তপক্ষই ৷

কিন্তু দম্পতিহালে সুস্থ অৱস্থাত থকা তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তানটো কোনোপধ্যে মৃত্যু হ’ব নোৱাৰে বুলি হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষক পতিয়ন নিয়াব বিচাৰে যদিও হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব নিদিলে দম্পতিহালৰ কথাত ৷ ইয়াৰ পিচতে দম্পতিহালে বৰপেটা সদৰ থানাত (Barpeta Police Station) ঘটনাটোক লৈ গোচৰ ৰুজু কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত দাবী কৰে ৷ অৱশেষত ৩ বছৰৰ পিচত বৰপেটাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে DNA পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি নাজমা খানম নামৰ মাতৃগৰাকীৰ হাতত তুলি দিলে গোসাইগাঁৱত আন এগৰাকী মাতৃৰ কোলাত ডাঙৰ দীঘল হোৱা 3 বছৰীয়া সন্তানটো ৷

ইপিনে আদালতত উন্মোচিত হ'ল ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ৷ আদালতে জনালে দুগৰাকী মাতৃৰ নামৰ সাদৃশ্যৰ বাবেই এনেদৰে এটা সন্তানে নিজ মাতৃৰ বুকুৰ উমৰ পৰা বঞ্চিত হ’বলগা হ'ল ৷ ঘটনা অনুসৰি বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত নাজমা খানমে সন্তান জন্ম দিয়াৰ কেইমিনিটমান পিচতেই বঙাইগাঁও জিলাৰ গোসাইগাঁৱৰ নাজমা খাটুন নামৰ এগৰাকী প্ৰসূতিৰ অসুস্থ নৱজাতক এটা ভৰ্তি কৰিছিল হাস্পতালখনত ৷ শিশুটোক ভৰ্তি কৰাৰ পিচত পিচদিনা নাজমা খাটুনৰ অসুস্থ শিশুটোৰ মৃত্যু হয় ৷

কিন্তু দুগৰাকী প্ৰসূতিৰ নামৰ সাদৃশ্যৰ বাবে হাস্পতালৰ নাৰ্চ আৰু কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ (Negligence of Barpeta Medical College Hospital) বাবে নাজমা খাটুনৰ পৰিৱৰ্তে নাজমা খানমৰ হাতত তুলি দিয়ে মৃত সন্তানটো ৷ আনহাতে নাজমা খাটুনৰ শিশুটো মৃত্যু হয় যদিও তেওঁক নাজমা খানমৰ জীৱিত সন্তানটো তুলি দিয়ে (Barpeta court allows to return child exchange by mistake in hospital) ৷ এনেদৰেই বৰপেটা আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু DNA পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন মতে, নাজমা খানমক আদালতে নিজ সন্তানটো তুলি দিয়া মাতৃৰ নামৰ সাদৃশ্যৰ বাবেই দুটা পৰিয়ালৰ মাজত সৃষ্টি হয় এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ ৷

ইপিনে আদালতৰ ৰায়ে নাজমা খানম আৰু পিতৃক আনন্দিত কৰি তোলাৰ পৰিৱৰ্তে আনটো পৰিয়ালে বহন কৰিবলগীয়া হয় অসহনীয় দুখ আৰু বেদনাৰ বোজা ৷ যাৰবাবে তিনিবছৰে নিজ পুত্ৰ বুলি ডাঙৰ দীঘল কৰা সন্তানতো হেৰুৱাই কান্দোনত ভাগি পৰিছে এইগৰাকী পিতৃ ৷

