বৰপেটা, 9 জানুৱাৰী : আপোনাৰ-মোৰ বাবে কল্পনাতীত হ’লেও, এগৰাকী শিল্পীৰ সৃষ্টিশীল মনত সৰাপাতেও যেন লাভ কৰে প্ৰাণ ৷ পৰি থকা গছৰ শুকান সৰা পাতত নিখুঁত চিত্ৰ আঁকি বিশেষ চৰ্চালৈ আহিছে এগৰাকী অনন্য প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱ চিত্ৰশিল্পী । তেওঁৰ নাম বিশাল ডেকা ৷ বৰপেটা জিলাৰ সৰ্থেবাৰীৰ কামাৰপাৰাৰ বিশালৰ ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টিয়ে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষিত কৰিছে বহুতক (Barpeta youth in the limelight for leaf carft art) ।

গছৰ নিৰস শুকান পাতত জিলিকিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দিপালী বৰঠাকুৰ আৰু বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা ৷ যাৰ বিষয়ে নজনা হয়তো কোন নাই ৷ পিছে এই দুই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বক প্ৰতিভাধৰ যুৱ চিত্ৰশিল্পী বিশাল ডেকাই আঁহতৰ শুকান সৰাপাতত নিখুঁতভাৱে অংকন কৰিছে । যুৱ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ নিজস্ব চিন্তা শৈলীৰে গছৰ পাতত চিত্ৰিত কৰিছে চালে চকু ৰোৱা মনোৰম চিত্ৰ ।

বিশালৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণৱন্ত হৈ পৰিছে নিৰস শুকান সৰাপাত

কেৱল নীলপৱন বৰুৱা বা দিপালী বৰঠাকুৰেই নহয়; অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং, ছাত্ৰনেতা সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্য, আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত, যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰ'ব জুবিন গাৰ্গ আদিৰ ছবিও সৰা পাতত অংকন কৰিছে বিশাল ডেকাই (Artist Bishal Deka) ।

সৰ্থেবাৰীৰ কামাৰপাৰাৰ নবীন ডেকাৰ পুত্ৰ বিশাল ডেকাই লকডাউনৰ সময়ত কোনো ৰং ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ অকল গছৰ পাতেৰে অংকন কৰিছিল ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, বিষ্ণু ৰাভাৰ চিত্ৰ । সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমতো বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে বিশালৰ এই চিত্ৰকলাই (Bishal Deka's art on leaf) ৷ ছত্তিশগড়ৰ ইন্দিৰা কলা সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা বিশাল ডেকা এগৰাকী সুনিপুন ভাস্কৰ্য শিল্পীও । সৰুৰে পৰা ছবি আঁকি ভাল পাই বিশাল ডেকাই ৷ সম্প্ৰতি এইগৰাকী চিত্ৰশিল্পীৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰ সৃষ্টি এতিয়া হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ বিন্দু ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰেমৰ স্বৰ্গীয় অনুভুতিখিনি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ এগৰাকী শিল্পীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস