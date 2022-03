বৰপেটা, ২২ মাৰ্চ : বৰপেটাৰ অধিবক্তা ৰিণিমা বেগমৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুই অভিযুক্তক সোধপোচৰ বাবে আটক কৰিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ৷ তথ্য অনুসৰি, অধিবক্তা যুৱতীগৰাকীক হত্যাৰ সন্দেহত সোমবাৰে নিশা বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ডাঃ মকদম আলী আৰু আব্দুৰ ৰহমান ওৰফে জুম্মা নামৰ দুজন লোকক আটক কৰিছিল (Two Persons detained for interrogation by Police) ৷

জানিব পৰা মতে, ডাঃ মকদম আলী বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত কৰ্মৰত এগৰাকী চিকিৎসক ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ডাঃ মকদম আলী নামৰ চিকিৎসকজনৰে অধিবক্তা ৰিণিমা বেগমৰ মাজত এডোখৰ ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰীক লৈ চলি আছিল এক বিবাদ ৷ আনকি এই বিবাদৰ ফলত আদালতৰো দ্বাৰস্থ হৈছিল পৰিয়াল দুটাই ৷

অধিবক্তা ৰিণিমা বেগমৰ হত্যাকাণ্ড; আৰক্ষীৰ জালত দুই অভিযুক্ত

এই মাটি-বাৰী সংক্ৰান্তীয় বিবাদৰ বাবেই অধিবক্তাগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ তৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ সদস্যই (Advocate murder in Barpeta) ৷

আন এক তথ্য মতে, আটকাধীন আব্দুৰ ৰহমান ওৰফে জুম্মা নামৰ লোকজনৰ এগৰাকী ভাতৃৰ হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল অধিবক্তা ৰিনিমা বেগম ৷ আটকাধীন জুম্মাৰ ভাতৃ তুম্মাক হত্যাৰ অভিযোগত ৰিনিমা বেগমে তিনিমাহ জেলত থাকি অহাৰ লগতে বৰ্তমানেও আদালতত উক্ত হত্যাৰ গোচৰটো বিচাৰাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, সোমবাৰে সন্ধিয়া বৰপেটাৰ বিলৰটাৰী হাটীত মটৰ চাইকেলত অহা তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই চোকা অস্ত্ৰৰে পেটত হানি-খুঁচি হত্যা কৰিছিল অধিবক্তা ৰিনিমা বেগমক ৷ তিনিজনীয়া দলটোৰ এজনে উঠি অহা মটৰ চাইকেলখনৰ ষ্টাৰ্ট বন্ধ নকৰাকৈ মটৰ চাইকেলতে বহি আছিল ৷ আনহাতে আন দুই দুৰ্বৃত্তই মটৰ চাইকেলৰ পৰা নামি আহি নিজৰ ব’লেনো বাহনত বহিবলৈ লোৱা অৱস্থাতে গাড়ীৰ দৰ্জা খুলি জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ সন্মুখতে যুৱতী অধিবক্তাগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি-খুঁচি হত্যা কৰে (Advocate murder in Barpeta in front of her elder sister)৷ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ৷

উল্লেখ্য যে, এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে তিনিজন দুৰ্বৃত্ত জড়িত থকা বুলি মঙলবাৰে আৰক্ষীৰ চকীত এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ৷

লগতে পঢ়ক : Murder in Barpeta: ভগ্নীৰ সন্মুখতে হত্যা কৰা হ’ল যুৱতী অধিবক্তাক