জনীয়া, 30 ছেপ্টেম্বৰ: বৰপেটাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দেউকুৰাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয় (Attempt to robbery case in Barpeta)৷ খাদ্যৰ লগত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মিহলাই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে চোৰে ( Robbery case at Jania)৷

ঘটনা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে নিশা দেউকুৰা গাঁৱৰ ৰফিকুল খানৰ ঘৰত চাৰিজনীয়া চোৰৰ দল এটাই প্ৰৱেশ কৰে ৷ ঘৰৰ গৃহস্থই নিশাৰ আহাৰ খাবলৈ লোৱাৰ সময়তে চোৰৰ দলটোৱে খাদ্যৰ লগত নিচা জাতীয় দ্ৰব্য মিহলাই দিয়ে ৷ ফলত খাদ্য খোৱাৰ পিছতে ঘৰৰ লোক অচেতন হৈ যায় ৷

কিন্তু ৰফিকুল খান ঘৰত পলমকৈ অহাত দেখা পায় সকলোৱে অচেতন অৱস্থাত শুই আছে ৷ পিছমুহূৰ্তত ৰফিকুল খানে দমকলৰ ওচৰলৈ যোৱাত তিনিজন মানুহ দৌৰি পলায়ন কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ কিন্তু মাজনিশা পুনৰ দুখন বাইক ৰফিকুল খানৰ ঘৰৰ সন্মুখেদি গৈ ওচৰতে থকা মাদ্ৰাছাৰ সন্মুখত উপস্থিত হয় ৷

খাদ্যৰ লগত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মিহলাই চুৰিকাণ্ড

ইফালে ৰফিকুল আৰু গাৱঁৰ ৰাইজে চাৰিওফালে আগুচি ধৰাত চাৰিটা চোৰ পথাৰৰ মাজেদি দৌৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ কিন্তু চলাকুৰা গাঁৱৰ চানমিয়াৰ পুত্ৰ আজিম উদ্দিনক ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে (Thief arrested at Jania) ৷

আনহাতে বাকী তিনিটা চোৰ বলাইপাথাৰ গাঁৱৰ নুৰুল ইছলাম, গুনীয়ালগুৰি গাঁৱৰ জলিল আৰু ছায়েদ আলী পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ ততালিকে গঞা ৰাইজে কলগাছিয়া আৰক্ষীক খবৰ দি আজিম উদ্দিনক চমজাই দিয়ে ৷

ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে পুৱা ৰফিকুল খানৰ ঘৰৰ ছয়জন লোক ক্ৰমে মালেকা খাতুন, ছহিতন নেছা, মৰজিনা খাতুন, তাৰজিনা খাতুন, ছুৰমান তালুকদাৰ আৰু মেৰাজুল ইছলামক অচেতন অৱস্থাত ১০৮ এম্বুলেন্স যোগে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত ভৰ্তি কৰায় ৷ এতিয়ালৈ চাৰিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ লগতে বাকী তিনিটা চোৰক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ দাবী জনায় গাঁৱৰ লোকে ৷

লগতে পঢ়ক: সামাজিক মাধ্যমত মহিলাৰ অশ্লীল ফটো, স্বামীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ