নিউজ ডেস্ক, ১০ মে : ভাৰতৰ ৰাজ্য সমূহৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰপতি নিচান পুৰস্কাৰৰ তালিকাত অসম আৰক্ষী আছে শীৰ্ষ দহ নম্বৰৰ ভিতৰত (Assam is the ninth state in the country to receive President's Nisan) । আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসম আৰক্ষীক প্ৰদান কৰে এই বঁটা (President's Colour Award to Assam police) । এই বঁটা লাভৰ প্ৰাক মূহুৰ্তত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰক্ষীয়ে পালন কৰে বিশেষ কাৰ্যসূচী ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অসম আৰক্ষীয়ে উদযাপন কৰিলে বিশেষ দিন

তামুলপুৰ জিলা আৰক্ষীয়ে আজি বৰখোপাৰ পৰা তামুলপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ উলিয়াই এক বিশাল পদযাত্ৰা । তামুলপুৰৰ বৰখোপাৰ পৰা উলিওৱা হয় এই পদ যাত্ৰা । তামুলপুৰ আৰক্ষীৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এই পদযাত্ৰা । বৰখোপাৰ পৰা গোৰেশ্বৰ চ'ক-মটঙাচ'ক হৈ তামুলপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অন্ত পৰে এই পদযাত্ৰা ।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান প্ৰদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰস্থিত নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মূখ্য কাৰ্য্যালয়ত, অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগতে নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মূখ্য কাৰ্য্যালয়ত কৰ্মৰত জোৱান সকলে ৰূপালী পৰ্দাৰ জড়িয়তে উপভোগ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি নিচান প্ৰদান অনুষ্ঠান । অসম আৰক্ষীৰ ইতিহাসত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান প্ৰদানক লৈ আৰক্ষী, হোম গাৰ্ড আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে গৌৰাম্বিত সমগ্ৰ অসম বাসী ।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচানেৰে সন্মানিত হোৱা অসম আৰক্ষীৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত বৰপেটাৰ তাৰাবাৰী আৰক্ষী থানাতো অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান । প্ৰাক্তন বিষয়া তথা সমাজ সচেতক ৰবিউল হুছেইনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা গাম্ভিৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোত তাৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ মূৰব্বীসকল, ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তি বিশেষৰ লগতে গাঁওবুঢ়া, গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকসকল উপস্থিত থাকে ।

