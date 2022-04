বৰপেটা,২৩ এপ্ৰিল: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনলৈ বিশিষ্ট বৰঙণি আগবঢ়োৱা ব্যক্তি, শিল্পী-সাহিত্যিক, ক্ৰীড়াবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজসেৱক আদি বিভিন্নজনলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু বিহুৱান প্ৰেৰণ কৰিছে (Assam CM sent Bihu greetings to state dignitaries) ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে বৰপেটা জিলাৰ ১৩২ গৰাকী বিশিষ্ঠ ব্যক্তিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়াইছে বিহুৱান আৰু শুভেচ্ছাবাণী (CM sent Bihu greetings) ৷

বিশিষ্ঠ সাহিত্যিক, কলাগুৰু বঁটাপ্ৰাপক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰ, সংগীতজ্ঞ সত্যকৃষ্ণ মিশ্ৰ আৰু লেখিকা নিৰুপমা মিশ্ৰক আজি তেওঁলোকৰ বাসগৃহলৈ গৈ বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্ত তেজপ্ৰসাদ ভূচালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়োৱা বিহুৱান আৰু শুভেচ্ছাবাণী প্ৰদান কৰে ৷

ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিহুৱান আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ

জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰেৰণ কৰা বিহুৰ উপহাৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনক সকলো দিশৰ পৰা আগবঢ়াই নিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰই ৷ বিহুৰ এই উপহাৰৰ বাবে চৰকাৰক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে হুঁচৰিৰ ভাষাৰেই ৰাইজৰ কুশল কামনা কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকললৈ আগবঢ়োৱা বিহুৰ উপহাৰ জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ বাসগৃহলৈ গৈ প্ৰদান কৰিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসাৰে ওপচাই তুলিছে বহুজনে ।

