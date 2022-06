কলগাছিয়া,৩০ জুন: এফালে বানৰ(Flood in Assam) কবলত ৰাজ্যবাসীয়ে সুঁৱৰিছে ত্ৰাহিত্রাহি মধুসূদন, আনফালে গৰাখহনীয়াই কাঢ়িছে ঘৰ-ভেটি, শিক্ষানুস্থান । বিভিন্ন প্ৰান্তত নৈ উপনৈৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ(Flood and erosion in Assam) । প্ৰতিদিনে চলি থকা গৰাখহনীয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি । তাচপাতৰ ঘৰৰ দৰে খহি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাও । নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে শিক্ষানুস্থান, ধৰ্মীয় অনুস্থান আদিও ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ কলগাছিয়াৰ আমগুৰিতো খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । বেকী নৈয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰি খহাই নিছে এফালৰ পৰা । বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ পাছত এইবাৰ আমগুৰি চৰ পূৱ পাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ নামিছে অমানিশা(School in grip of erosion) ।

বেকী নৈৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ: শিক্ষানুস্থানলৈ মাতিছে অশানি সংকেট

কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত আমগুৰিত বিগত পোন্ধৰ দিন ধৰি বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়াই ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি কেইবাটাও পৰিয়াল উচন কৰাৰ লগতে খহাই নিছে বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি । ইফালে নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আমগুৰি চৰ পূৱ পাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । ইতিমধ্যে বেকী নৈৰ তীব্ৰ সোঁতে খহাই নিছে বিদ্যালয়খনৰ এটা অংশ । অনাগত দিনত যদি খহনীয়া অব্যাহত থাকে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে বেকীৰ বুকুত জাহ যাব বিদ্যালয়খন ।

প্ৰায় ৮৬ গৰাকী কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি থকা একমাত্ৰ বিদ্যালয়খন নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে খহনীয়াগ্রস্থ ৰাইজ । উল্লেখ্য যে বিগত বছৰত কাউৰজাহিৰ পৰা বেকী নদীয়ে গতি পথ সলনি কৰি বলাইপাথাৰ হৈ আমগুৰিলৈ আনএটি সুঁতি উলিওৱাৰ বাবে গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে বিদ্যালয়খন । এনে দুৰ্দশাৰ সময়তো জনীয়াৰ বিধায়ক, বৰপেটাৰ সংসদৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই খবৰ লবলৈ আহৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে । সেয়ে শীঘ্ৰেই বিদ্যালয়খন অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ লগতে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক: কাৰ্বি আংলঙৰ জেংখা বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড: লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি ভস্মীভূত