চলচলীয়া বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়

জনীয়া, ২৯ মাৰ্চ: ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন জিলাত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ লগতে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু পৰিচালনা সমিতিয়ে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে (Scam in Mid day meal in Barpeta)। ইয়াৰ মাজতেই এইবাৰ এনে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বৰপেটা জিলাৰ ৰূপসী শিক্ষাখণ্ডত (Allegation of Scam in Rupsi Education Block) । ৰূপসী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ১৯১৭ নং চলচলীয়া বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই অভিযোগ ৷ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ লগতে অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।

জিলাখনৰ ১৯১৭ নং চলচলীয়া বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ (Corruption against headmaster of Chalchalia School) । শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ অভাৱত বিনষ্ট হৈছে শিক্ষাৰ পৰিবেশ । প্ৰধান শিক্ষকৰ মইমতালিৰ বাবে ইউনিফৰ্মৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । আনকি শিক্ষা বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰে প্ৰধান শিক্ষক ধৰণীধৰ দাসে । প্ৰধান শিক্ষক ধৰণীধৰ দাসে পুৱা ৯ বজাত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় যদিও ১২ বজাত ছুটি দি ঘৰমুৱা হয় বুলি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ লগতে অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । আনকি, প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্ষোভ ব্য়ক্ত কৰিছে । অভিযোগ অনুসৰি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত দাইল, আলু আৰু ভাতৰ বাহিৰে একোকে যোগান নধৰে প্ৰধান শিক্ষক ধৰণীধৰ দাসে ।

চলচলীয়া বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ধৰণীধৰ দাসে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম-কাজৰ লগতে ইউনিফৰ্মৰ সম্পূৰ্ণ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে (Chalchalia Girls Primary School)। ইপিনে, ৰূপসী শিক্ষা খণ্ড বিষয়াক মেনেজ কৰি এনে মইমতালি কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে অভিভাৱকৰ লগতে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিয়ে । প্ৰধান শিক্ষকজনৰ কৰ্ম কণ্ডই শৈক্ষিক-সচেতন মহলক চিন্তিত কৰিছে ।

প্ৰধান শিক্ষকজনে পৰিচালনা কমিটীক হিচাপ নিদিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । তেওঁ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ দুই বা তিনি ঘণ্টা কাম কৰি বাকী সময় বিভিন্ন কামৰ অজুহাত দেখুৱাই উপস্থিত নাথাকে । এয়া বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ,পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ । সেয়েহে ছাত্ৰ, স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিয়ে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।

