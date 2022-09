বৰপেটা, ২ ছেপ্টেম্বৰ: বৰপেটাত AIUDF ৰ বিশাল কৰ্মীসভা আৰু যোগদান সমাৰোহত দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল (AIUDF joining meeting in Barpeta)৷ আজমলৰ উপস্থিতিত বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰহিম খানে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি পুনৰ AIUDFত যোগদান কৰে ৷ AIUDFত যোগদান কৰি ৰহিম খানে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি দলৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ অংগীকাৰ কৰে ৷

দলৰ কেবাজনো বিধায়ক আৰু নেতাৰ উপস্থিতিত যোগদান সমাৰোহত অংশগ্ৰহন কৰি AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰা (Badruddin Ajmal in Barpeta)৷ অসমত বিজেপি এক নম্বৰ শত্ৰু বুলি উল্লেখ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে ৷ তেওঁ কয় ‘‘বিজেপিয়ে সকলোতকৈ ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰি আছে ৷ 2024ত বিজেপিয়ে পুনৰ শাসনলৈ অহাৰ সপোন দেখিছে ৷ 2024ত মোডী চৰকাৰে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ১০ শতাংশ সংখ্যালঘুৰ ভোট আদায়ৰ লক্ষ্য লৈছে ৷ আমাৰ মুছলমান ভাইসকলে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত গলিয়ে-গলিয়ে, বিজেপিৰ পতাকা উৰুৱাইছিল ৷ টকাৰ বাবে সকলো বিক্ৰী গৈছে ৷ দেশত আমাক শান্তি লাগে’’৷

বৰপেটাত AIUDFৰ কৰ্মী আৰু যোগদান সভাত বদৰুদ্দিন আজমল

আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহ শান্তিত আছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰি তেও কয়, ‘‘উত্তৰ প্ৰদেশৰ য'তে ত'তে বুলড'জাৰ চলিছে ৷ ৰাজহুৱা স্থানততো বাদেই, ঘৰতো নামাজ পঢ়াত বাধা প্ৰদান কৰিছে (Ban on offering namaz on roads in Uttar Pradesh)৷ মোৰাদাবাদত গাঁৱৰ কিছু লোকে নিজৰ ঘৰত নামাজ পঢ়াৰ বাবেও গোচৰ ৰুজু হৈছে ৷ এইখন চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ সপোন দেখি আছে ৷ আমি কোনোদিনে মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ কথা কোৱা নাই’’৷

আপোনালোকে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ সপোনটো পাহৰি যাওঁক বুলি বিজেপিক কটাক্ষ কৰে আজমলে ৷ বিগত বছৰটোত ভাৰতৰ পৰা দুই লাখ পৰিয়ালে ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলি টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ উদ্ধৃতি প্ৰদান কৰে আজমলে ৷ ভাৰতত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ইমান বৃদ্ধি হৈছে তাৰবাবেই এইসমূহ পৰিয়ালে কানাডা, আমেৰিকা, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আদি ৰাষ্ট্ৰলৈ গুচি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে আজমলে ৷ পূৰ্বতে অন্য দেশৰ লোক ভাৰতলৈ অহাৰ বাবেহে আগ্ৰহী আছিল বুলি মন্তব্য কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘পূৰ্বতে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা মানুহ ভাৰতলৈ আহিবলৈ বিচৰাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া মানুহে ভাৰতত থাকিবলৈ ভয় কৰিবলৈ লৈছে ৷ এনেদৰে মানুহ গৈ থাকিলে মোডীয়ে কাক লৈ চৰকাৰ চলাব ? বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িকতা এৰিব লাগিব ৷ অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আপে সাংগঠনিক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি এই দল দুটাক উলাই নকৰিবলৈ দলীয় নেতৃত্ব আৰু কৰ্মীসকলৰ প্ৰতি আহ্বান আজমলৰ ৷

ইপিনে সংখ্যালঘূসকলক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় আজমলে ৷ ভাষণত জেহাদী সম্পৰ্কতো মন্তব্য কৰে আজমলে(Badruddin Ajmal on Jihadi)৷ তেওঁ কয়, ‘‘জেহাদীক গুলী কৰে, ফাঁচী দিয়ে তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই ৷ জেহাদী জেহাদীয়েই’’৷ মাদ্ৰাছাসমূহ ধ্বংস কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি সাধাৰণ মানুহে কণী, মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে মাদ্ৰাছা নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰে AIUDF প্ৰধানগৰাকীয়ে (AIDUF chief Badruddin Ajmal)৷

ইপিনে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনক(Lok Sabha election 2024) লৈ আজমলৰ মন্তব্য- ‘‘অহা নিৰ্বাচনত বৰপেটাত AIUDF জিকিবই ৷ আব্দুল খালেকে বুজি পাইছে তেও এইবাৰ হাৰিব ৷ সেয়ে মোৰ ওপৰত খং কৰি আছে’’৷ ইপিনে 'লোগোকা কাম হি কেহনা' বুলি হিন্দী চিনেমাৰ গীতৰ কলি আওৰাই বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ প্ৰতি কটাক্ষ আজমলৰ ৷

সাংবাদিকৰ আগত আজমলৰ মন্তব্য- ‘‘কংগ্ৰেছৰ নেতা, বিধায়ক সদায় গৈ আছে ৷ কংগ্ৰেছ শেষ হৈ গৈছে’’৷ আজিৰ পৰাই লোকসভা আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা আৰম্ভ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে আজমলে ৷ বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি মাদ্ৰাছা ভাঙি নেপেলাবলৈ আহ্বান জনোৱা বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক আজমলৰ আহ্বান- ‘‘আপোনালোকে জেহাদী ধৰক আমি আপোনালেকৰ লগত আছো ৷ এজন নহয়, হাজাৰজন জেহাদী ধৰক আমি চৰকাৰৰ লগত আছো ৷ কিন্তু জেহাদীৰ নামত কোনো মাদ্ৰাছা ধ্বংস কৰি পেলাব নালাগে ৷’’

ইপিনে কংগ্ৰেছৰ পৰা কেইবাজনো বিধায়ক AIUDFলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে (Congress leader to join AIUDF)৷

