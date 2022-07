জনীয়া,১৮ জুলাই: কলগাছিয়া আমছুৰ সহযোগত আৰু বালিকুৰী আঞ্চলিক আমছুৰ উদ্যোগত শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহেৰে তীব্র প্ৰতিবাদ (Protest against power minister) । নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুৎ যোগানৰ দাবীত আমছুৰ নেতৃত্বত গাঁওখনৰ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । অৰ্ধ শতাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত (Demand for regularizing of electricity supply) ।

জানিব পৰা মতে, বৰপেটা জিলাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তথা সৰভোগ বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ এলেকাধীন বালিকুৰি গাঁওখনৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি আহিছে বিদ্যুতৰ সমস্যাত । ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৩/৪ ঘণ্টাহে বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰে গাঁওখনৰ বাসিন্দাই । শক্তি বিভাগৰ এনে লুকাভাকু খেলত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে বালিকুৰিবাসী ৷

শক্তিমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহেৰে কলগাছিয়াত আমছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ

নিয়মিত বিদ্যুৎ যোগান নধৰাৰ ফলত প্ৰচণ্ড গৰমত নাজল নাথল অৱস্থা হৈছে ৰাইজৰ । লগতে পোহৰৰ অভাৱত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতো বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । স্থানীয় ৰাইজে নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুৎ বিচাৰি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো শক্তি বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে । অতি শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মীয়া নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আমছুৱে ।

