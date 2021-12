বৰপেটা, ১৮ ডিচেম্বৰ: বৰপেটাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এক বিশেষ ফেশ্বন শ্ব'(Fashion Show held in Barpeta) । কণ কণ শিশু, যুৱক-যুৱতী সকলোৱে অংশ লৈছে এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত । কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰে চহকী বৰপেটাত অগ্ৰণী অনুষ্ঠান Vibgyorৰ উদ্যোগত এই ফেশ্বন শ্ব' অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে(Vibgyor organised a fashion Show in Barpeta)। এই "Mr, Miss, Mrs,Teen and Kids Glam Model and Make-Hunt 2021" শীৰ্ষক প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

বৰপেটা, গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও, শিৱসাগৰ, বাক্সা, চিৰাং, ওদালগুৰিকে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ দুই শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশ লৈছে । কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ ডিজাইনাৰে প্ৰস্তুত কৰা পোছাক পৰিধান কৰি ৰেম্পত খোজ দিলে সুন্দৰী মডেলে । পৰম্পৰাগত সাজতো ৰেম্পত খোজ দিয়ে যুৱক-যুৱতীসকলে । এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিযোগীসকলে ।

বৰপেটাত Vibgyorৰ উদ্যোগত ফেশ্বন শ্ব'ৰ আয়োজন

আনহাতে, উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, প্ৰতিযোগিতাত খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰতিযোগীসকলে ফটো শ্বুটৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ লগতে ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাব । লগতে জুলাই মাহত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন শ্ব'তো পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত খিতাপ লাভ কৰা প্ৰতিযোগীয়ে ।



লগতে পঢ়ক:মিছন স্মাইলৰ অধীনত ২১,৩০০ শিশুৰ মুখত হাঁহি