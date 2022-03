বৰপেটা, ২৩ মাৰ্চ : বৰপেটাত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Barpeta police anti Drug operation) ৷ বৰপেটা সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰঞ্জন দলেৰ নেতৃত্বত বুধবাৰে আৰক্ষীৰ এটা দলে জনীয়াত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলায় অভিযান ৷ আৰক্ষীৰ দলটোৱে জনীয়াৰ বনিয়াৰাপাৰ বজাৰত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰসহ দুটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰে ৷

বৰপেটা আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুটা হাফিজুৰ হক আৰু মইনুল হক বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে আটকাধীন দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰায় ৪১.৯৩ গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰে ৷ সৰবৰাহকাৰী দুটাই এটা চাবোনৰ কেচত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছৰ পেকেটতো ৷ জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় লক্ষাধিক টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

আনহাতে বৰপেটা জিলাৰ তাৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজীব নেওগেও তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান । বুধবাৰে দিনৰ ভাগত গোপন খবৰৰ ভিত্তিত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই খংৰাত বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহযুক্ত ব্ৰাউন চুগাৰসহ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত এজন যুৱকক আটক কৰে । ধৃত যুৱকজন চেঙা মুছলমান গাঁৱৰ আৰৱ আলীৰ ২৮ বছৰীয়া পুত্ৰ ইব্ৰাহিম আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

চেঙাৰ চাউলখোৱাপাৰৰ পৰা ভিতৰুৱা ৰাস্তাৰে কুকাৰপাৰ দিশলৈ AS 14 H 1271 নম্বৰৰ গ্লেমাৰ বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত খংৰাত তাৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যুৱকজনক । যুৱকজনে চলাই অহা বাইকখনৰ হেন্দেলৰ পৰা দুটা চাবোনৰ বাকচভৰ্তি সন্দেহযুক্ত ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰাৰ(Drugs seized in Barpeta) লগতে নগদ বাইশ শ টকা আৰু এটা এণ্ড্ৰইড ম'বাইল জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহত ব্যৱহাৰ কৰা AS 14 H 1271 নম্বৰৰ গ্লেমাৰ বাইকখনো জব্দ কৰে । ধৃত যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে তাৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

