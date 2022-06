জনীয়া, 19 জুন : ৰাজ্যজুৰি বানৰ সংহাৰ (Assam flood 2022) ৷ নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিছে বৰপেটাৰ জনীয়াৰ কেবাটাও অঞ্চল (Artificial flood at Jania) ৷ বাঢ়নী পানীত পৰি এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰৰ অকাল মৃত্যু হয় (Boy died in flood at jania) ৷

উল্লেখ্য যে, বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত ৰামপুৰ গাঁৱৰ গাজিবাৰ ৰহমানৰ ১২ বছৰীয়া পুত্ৰ মৰাণ আলী শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল (Boy Missing at Jania) ৷ দেওবাৰে পুৱা নিজৰ বাসগৃহৰ পিছফালৰ এখন নদীত সন্ধানহীন কিশোৰটোৰ মৃতদেহ ওপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে ৷

বাঢ়নী পানীত পৰি 12 বছৰীয়া কিশোৰৰ অকাল মৃত্যু

লগেলগে পৰিয়ালৰ লোকে বৰভিঠা আৰক্ষী চকীত খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷ মৰাণ ঘৰখনৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল ৷ সম্প্ৰতি কিশোৰটোৰ পৰিয়ালত তথা অঞ্চলজুৰি গভীৰ শোকৰ ছাঁই বিৰাজ কৰিছে ৷

অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক সহায় কৰাৰ বাবে কাতৰ আহ্বান জনাইছে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে ৷

