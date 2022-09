ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈছে ঘোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ তালিকা ৷ বুধবাৰে পুনৰ আন দুই চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীক হাত দঙাই ফটো উঠালে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই (Directorate of Vigilance and Anti-Corruption)৷

ইছলামিক সংগঠন পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি মাৰাথন অভিযান চলাৰ পাছত অৱশেষত মঙলবাৰ অৰ্থাৎ 27 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সংগঠনটোক নিষিদ্ধ ঘোষিত কৰে ৷ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া (PFI)ৰ লগতে ইয়াৰ সহযোগী আন আঠটা সংগঠনকো ৫ বছৰৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিষিদ্ধ সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে (Centre bans PFI for 5 years)।

"পিএফআই আৰু ইয়াৰ সহযোগী মৰ্চাসমূহে এটা আৰ্থ-সামাজিক, শৈক্ষিক আৰু ৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে মুকলিকৈ কাম কৰি আহিছিল (Centre bans PFI for 5 years) ৷ কিন্তু, তেওঁলোকে দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটোক ভেঙুচালি কৰাৰ দিশত কাম কৰাৰ লগতে সমাজৰ এটা বিশেষ শ্ৰেণীক উগ্ৰপন্থী সজাবলৈ আৰু দেশৰ সাংবিধানিক কৰ্তৃত্ব আৰু গঠনৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ অসন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এক গোপন কাৰ্যসূচীক অনুসৰণ কৰি আহিছে,” চৰকাৰী অধিসূচনাখনত এইদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

হেঙেৰাবাৰীস্থিত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিলে প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত শ শ জলমিত্ৰই (Jal Mitra Protest at Guwahati)। অতি শীঘ্ৰে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আৰু মাহিলি মাননি প্ৰদানৰ দাবী জলমিত্ৰসকলৰ । বহু সময় ধৰি পথ অৱৰোধ কৰি ৰাখিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যৰ ৯ টাকৈ বিৰোধী দলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Oppositions protest in Guwahati)। গুৱাহাটীত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, চিপিআই (এম), অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল, চিপিআই, চিপিআই (এমএল), আৰজেডি, এনচিপি আৰু জাতীয় দল অসমৰ প্ৰতিবাদ ।

মঙলবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এন ডি এফ বিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ (NDFB founder president Ranjan Daimary) যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ বাহাল ৰখা ঘটনাই বিটিআৰত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে (Former NDFB against ranjan daimary imprisonment) ৷

লখিমপুৰত নিৰ্মিয়মান নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে (protest against NHPC in Lakhimpur)। নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে প্ৰকল্পটোৱে কঢ়িয়াই অনা ভয়াৱহতাৰ বাবে প্ৰকল্পটো বন্ধৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন সংগঠন । বুধবাৰে জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ উপৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই (Asomiya Yuv Mangha protest against NHPC) ।

গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত সৃষ্টি হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense situation at Gaurisagar police station) ৷ এজন বাইক চোৰৰ মৃত্যুক লৈ সংঘটিত হৈছে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ স্থানীয় লোকৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হৈ বাইক চোৰজনৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ বিচাৰি গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানা চৌহদ উত্তপ্ত কৰাৰ লগতে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে ৷

তুংগত উঠিছে ৰিছা চড্ডা আৰু আলী ফজলৰ বিয়াৰ প্ৰস্তুতি । যিহেতু বিবাহৰ পূৰ্বৰ সকলো অনুষ্ঠান দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব, সেয়েহে তাৰকাদ্বয়ে অতিথিসকলক দিল্লীৱালা ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে (Richa Chadha Ali Fazal wedding) । বুধবাৰে পুৱাই দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হয় ৰিছা আৰু আলী ।

লতা মংগেশকাৰৰ আজি 93 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী ৷ সমগ্ৰ দেশে আজি শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে মহান শিল্পী গৰকীক (Lata Mangeshkar birth anniversary) ৷ জন্ম জয়ন্তী বিশেষ দিনটোত লতাজীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সুন্দৰ কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাৰ তেওঁৰ আইকনিক গীত সমূহৰ দীঘলীয়া তালিকা খনৰ পৰা কিছুমান শ্ৰেষ্ঠ হিট গীত আজি আমি ৰোমন্থন কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো-