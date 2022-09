অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (Kaziranga National Park open for tourist in October) ৷ কাজিৰঙাৰ চিন্তন বৈঠকত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে কৰে ৰাজ্যৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এম কে যাদৱে ৷

সোণাৰিৰ টিঙালীবাম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত সোমাই গৈ সুৰাপায়ীয়ে ঘপিয়ালে শিক্ষকক (Teacher stabbed to death by drunk man)

আজাদে কৈছিল যে তেওঁৰ দল ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক আৰু যিকোনো প্ৰভাৱৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ হ'ব । আজাদে কংগ্ৰেছৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰাৰ এমাহ পিছত নতুন দলটো ঘোষণা কৰে (Ghulam Nabi Azad announces new party) ।

আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ’ব চিন্তন বৈঠকৰ তৃতীয় তথা অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী (Last day of Chintan Sibir) ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই চিন্তন বৈঠক (Chintan Sibir at Kaziranga) ৷

প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta Biswa Sarmah failed to fulfil promise ) । সিৰ ফুলাই চিঞৰি চিঞৰি মাক্ৰফাইনেঞ্চৰ লোণ মাফ কৰিম বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষোভিত একাংশ ঋণগ্ৰস্ত মহিলা ।

ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ (Thefts on the rise in Assam ) ৷ এইবাৰ জনীয়াত চোৰৰ উপদ্ৰৱ (Theft at Jania) ৷ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ (Kalgachia Police Station) অন্তৰ্গত বালিকুৰি আৰক্ষী চকীৰ কাষতে লাগি থকা বালিকুৰি নৈপৰীয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ নাৰ্চৰ আৱাস গৃহত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড (Residents of Jania afraid of threat of thieves) ।

যোৱা বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ দেশত শতাধিক PFI সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতেই কোয়েম্বাটুৰ, মাদুৰাই, ডিণ্ডিগুল, ইৰোড, ৰামনাথপুৰম আৰু কন্যাকুমাৰীত একেৰাহে ৭ টা স্থানত পেট্ৰ'ল বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা (petrol bomb attack in Tamil Nadu)সংঘটিত হৈছিল । উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা (18 arrestedin connection with petrol bomb attack) বুলি বিষয়ে সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

দিল্লীৰ চিলামপুৰ অঞ্চলত এইবাৰ এজন কিশোৰক যৌন আতিশয্য় চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (sexual harassment in Seelampu of ​​Delhi) । এই সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ইপিনে, এই সন্দৰ্ভত দিল্লী মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা স্বাতী মালিৱালে কয় যে এতিয়া ছোৱালীৰ সমান্তৰালভাৱে ল'ৰাৰ বাবেও বিপদ ঘনীভূত হৈছে ।

আমেৰিকাৰ মুদ্ৰাৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধিৰ মাজতে সোমবাৰে আৰম্ভণিৰ ব্যৱসায়ত মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য ৪৩ পইচা হ্ৰাস পাই সৰ্বকালৰ সৰ্বনিম্ন ৮১.৫২ টকাত উপনীত হয়(share market news live updates) ।

শচীন পাইলটৰ পৰোক্ষ সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট বিধায়কসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যদি ২০২০ চনত চৰকাৰ বগৰাবলৈ চেষ্টা কৰা কোনো নেতাক মুখ্যমন্ত্ৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় তেন্তে তেওঁলোকে সেয়া গ্ৰহণ নকৰে (76 Cong MLAs of Rajasthan resigned) ।