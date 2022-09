ৰঙিয়াত পুনৰ হেকাৰৰ শেনচকু পৰিল এছ বি আই বেংক একাউন্টৰ ওপৰত ৷ এগৰাকী শিক্ষকৰ একাউণ্টৰ পৰা হেকাৰে লুটিলে 8 লাখ আশী হাজাৰ টকা (Hacker looted 8 lakh 80 thousand) ৷

অবৈধ মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে মধ্য প্ৰদেশ চৰকাৰ (MP government action against illegal madrasas)। যোৱা এবছৰত ৪০ খনৰো অধিক এনে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিলে চৰকাৰে । আন ৫২ খন মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিবলৈ সাজু চৰকাৰ । ৰাজ্যখনত আছে ৭০০০ৰো অধিক মাদ্ৰাছা । অধিকাংশই অবৈধভাৱে চলি আছে ।

আজি শুভ মহালয়া (Mahalaya celebrated in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ টীয়কতো এনেদৰে কাহিলীপুৱাতে ওলাই আহিছে এইসকল লোক (Mahalaya celebration at teok) ৷

লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু নীতিশ কুমাৰে সাক্ষাৎ কৰিব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীক (Lalu and Nitish kumat to meet Sonia Gandhi)। সন্ধিয়া ৬ বজাত ১০ জনপথত তিনিওগৰাকী ৰাজনীতিবিদ মিলিত হ'ব । বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে হ'ব আলোচনা । ইয়াৰ পূৰ্বে নীতিশ কুমাৰে সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে UNSCত প্ৰয়োজনীয় সংস্কাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে (Jaishankar at UNSC)। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা সদস্যসকলে চিৰদিনৰ বাবে ইয়াক বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে ।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সোপাধৰাৰ গুজৱে বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ থকাৰ সময়তে এইবাৰ যোৰহাট জিলাৰ টীয়কত পোহৰলৈ আহিছে অনুৰূপ ঘটনা ৷ টীয়কৰ কাকজান মৰিয়াগাঁৱৰ কেইবাজনো ফেৰীৱালাক ৰাইজে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Tense situation over Sopadhara at Teok) ৷

এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ । দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতিক লৈ ব্যস্ত ৰাজ্যবাসী (Durga preparation)। তাৰ মাজতে নলবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । জিলাখনৰ মুকালমুৱাত উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টল আৰু চোকা অস্ত্ৰ (Pistol and Sharp weapon recovered in Nalbari)।

হিন্দু দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাকে কেন্দ্ৰ কৰি অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ বৃহত্তম ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক উৎসৱ দুৰ্গা পূজা বা দুৰ্গোৎসৱ । দুৰ্গোৎসৱক সাধাৰণতে নৱৰাত্ৰি বুলিও জনা যায় ৷ এই পবিত্ৰ ক্ষণত জানো আহক দেৱী দূৰ্গা তাৎপৰ্য আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ ইয়াৰ সঠিক সময় ৷

বঙাইগাঁৱত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে আই আৰু মানাহ নৈৰ খহনীয়াই(Aie and Manah River erosion in Bongaigaon) । খহনীয়াত জাহ গৈছে বহুলোকৰ খেতি মাতি । ঘৰৰ ভেটিটোও হেৰুৱাই দিশহাৰা বহুকেইটা পৰিয়াাল(Erosion in Bongaigaon) । শীঘ্ৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবী খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজৰ ।

হোজাই জিলা লংকা দুই নং ৰে’ল গেটৰ ওচৰৰ মাষ্টাৰ কলনীত শনিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে অসামাজিক কাৰ্যকলাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়(Gambling in Hojai)। এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা অভিযানত লংকা আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰে এটা বৃহৎ জুৱাৰ ঘাটি (Gamblers arrested in Hojai)।