আভ্যন্তৰীণ জলপথৰ অৰ্থনৈতিক আৰু পৰিৱেশগতভাৱে সুস্থ ল’জিষ্টিক এভিনিউৰ সম্ভাৱনাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৃষ্টিভংগী গতিশক্তি ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰু আঁচনিৰ জৰিয়তে বাস্তৱায়িত কৰা হৈছে । ইয়াৰ অধীনতেই অহা বছৰৰ পহিলা ভাগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী আৰু অসমৰ বগীবিলৰ মাজত ভাৰতৰ “সৰ্বাধিক দীঘলীয়া নদী ক্ৰুজ সেৱা” আৰম্ভ হ’ব (River cruise service between Varanasi and Bogibeel) ৷

অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু ঘন্টা বাজিছে বহিঃৰাজ্যত ৷ চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ এজন যুৱকৰ বেংগালুৰুত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ উত্তেজনা মাৰ নৌযাওঁতেই এইবাৰ কেৰালাত মৃত্যু হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাটৰ নাহৰপুখুৰী গাঁৱৰ এজন যুৱকৰ (One Youth from Borhat died in Kerala) ৷ মৃত যুৱকজনৰ নাম দেৱ গগৈ (37) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ধনশ্ৰী নদীৰ ঘাটত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত অচিনাক্ত যুৱকৰ এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Body rescued in Udalguri) ৷ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই ৷

নিযুক্তিৰ অনিয়ম-বিসংগতিক লৈ সৰৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি (APCC President Bhupen Bora)। সংবাদিকে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবুকি দিয়ে । নিকা চাকৰিৰ কথা ক'লে এজন বিধায়কৰ ঘৰত কাম কৰা পাঁচজন লৰাই চাকৰি পোৱা বুজাই নেকি ? এনে বহু অভিযোগ উত্তাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিলে লিখিতভাৱে অভিযোগ দিবলৈ সাজু আছে বুলি উল্লেখ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

গৃহ মন্ত্ৰালয়ক দাখিল কৰা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদনত এনআইএয়ে (NIA) উল্লেখ কৰিছে যে বাওঁপন্থী বিদ্ৰোহীসকলে অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ আন ৰাজ্যলৈ তেওঁলোকৰ ঘাটি স্থানান্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । পশ্চিম বংগত মাওবাদী নেতাক (Maoist leader arrest in West Bengal)গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই এনআইএ-য়ে এই ইংগিত দিয়ে ।

বিধানসভাত গৃহীত অসম আৰক্ষী সংশোধনী বিধেয়ক(Assam Police Amendment Act 2022) সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । আইনখনে অসমক আৰক্ষী ৰাজ্যলৈ পৰ্যবসিত কৰিব । আৰক্ষীৰ দায়বদ্ধতা আয়োগৰ অধ্যক্ষগৰাকী কৰ্মৰত আৰক্ষী বিষয়া হ'লে ৰাইজে ন্যায় কেনেকৈ পাব? প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত কোনো সংঘাত তথা মতানৈক্য নাই ।

CPI(M) ৰ উদ্যোগত চচলৰ ধৰ্ণা স্থলীত এক প্ৰতিবাদী সমাবেশ(CPIM protest rally) । বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী কাম-কাজৰ বিৰুদ্ধে আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী সমাৱেশৰ আয়োজন কৰে CPIM য়ে ।

বিহালীত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন (Elephant body rescued at Behali) ৷ মঙলবাৰে বিহালী সমষ্টিৰ বালুপাৰা গাঁৱত পুৱা উদ্ধাৰ হয় এটা মৃত হাতী পোৱালি (Wild elephant calf died at Behali)৷

শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত নিশা ৬টাকৈ স্থানত সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ড । আমগুৰি নগৰৰ কল্যাণ সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে ৫ খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড(Thief looted shops in Amguri) ।