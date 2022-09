হোজাইৰ উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰীৰ নামত ভুৱা হোৱাটছ আপ একাউন্ট খুলিছে দুষ্ট চক্ৰই (Fake Whatsapp account in Hojai DC's name) ৷ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে নিজেই উল্লেখ কৰিছে এই তথ্য ৷

জলসিঞ্চন বিভাগৰ চাকৰিৰ দালালি কাণ্ডৰ মূল মাষ্টৰমাইণ্ড কুঁহিৰাম ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মঙলদৈৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কুঁহিৰাম ডেকাক(irrigation department recruitment) ৷ আনহাতে বৰ্তমানেও পলাতক দালালি চক্ৰটোৰ আন দুই মাষ্টাৰমাইণ্ড ৰফিকুল হুছেইন আৰু আজিজুৰ হক (Broker arrested from Mongoldoi)৷

গৌৰীসাগৰৰ চিন্তমণিগড়ত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ । অচিন পোকৰ আক্ৰমণত নষ্ট শ শ বিঘা মাটিৰ খেতি (Crops damaged by insect attacks) । মোকালনিৰ পথাৰতো দেখা গৈছে মজাপোকৰ আক্ৰমণ ।

মধ্যপ্ৰদেশৰ খাণ্ডৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in MP)৷ ইন্দোৰ-ইচাপুৰ ঘাইপথৰ ধাংগাঁৱৰ ওচৰত এখন যাত্ৰীবাহী বাছ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সপ্তছই নদীত বাগৰি পৰে (Bus falls into river)৷ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত 30 গৰাকী যাত্ৰী আহত হোৱাৰ বিপৰীতে দুজন যাত্ৰী থিতাতে নিহয় হয় ( 30 passengers injured in accident)৷

ৰাজনীতিৰ মেৰপেচত সোমাই পৰিছে নেকি ভিক্টৰ দাস ? বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে এই প্ৰশ্ন ৷ মঙলবাৰে ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃয়েও বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷ নিজৰ স্থিতিত ভিক্টৰ দাস অটল বুলি উল্লেখ কৰি মাতৃগৰাকীয়ে(Mother of Victor Das) প্ৰশ্ন কৰে যে যদি কেলেংকাৰী হোৱাই নাই সোমবাৰে সাতজনকৈ দালালক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ?

বিধানসভাত বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন(Akhil Gogoi react on microfinance) । উত্তৰত মন্ত্রী অজন্তা নেওগ । অসমৰ মহিলাসকলে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা লোৱা ১২,৫০০ কোটি টকা ঋণৰ বিপৰীতে চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিছে কেৱল ১,৬০০ কোটি টকা (Govt fails to fulfil promise to repay loans) ।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘স্মৃতিধাৰা’ৰ উদ্যোগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত মঙলবাৰে সংগীত শিল্পী ড৹ বিজয় লক্ষ্মী দাসক সুঁৱৰি এক স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ প্ৰয়াত সংগীত শিল্পী বিজয় লক্ষ্মীৰ ওপজা দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত কণ্ঠ শিল্পী প্ৰয়াত ভিতালী দাস, সংগীত শিল্পী তথা স্মৃতি ধাৰাৰ সভাপতি প্ৰয়াত ড৹ প্ৰবীণ চন্দ্ৰ দাসক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে ।

অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে গঠন কৰা আঞ্চলিক সমিতিসমূহৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM meeting at janata bhawan) । ১৫ ছেপ্তেম্বৰৰ পাছত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰ্যায়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । সেই বৈঠকতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে আলোচনা কৰি মেঘালয়ৰ দৰে বিবাদ মীমাংসাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব (Assam Arunachal Pradesh border dispute) ।

খোৱাং আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য । এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি পলাতক অৱস্থাত থকা ধৰ্ষণকাৰীক শিৱসাগৰৰ পৰা আটক কৰে খোৱাং আৰক্ষীয়ে(Rapist arrest in Sivasagar) । উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং খলিহামাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী ১০ বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত খোৱাং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল কন্যাগৰাকীৰ পিতৃয়ে ।

গহপুৰৰ হেলেমৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাৰিবিলৰ শ্ৰী গংগা গোশালাত খাদ্যৰ নাটনি ৷ পৰ্যাপ্ত খাদ্যৰ অভাৱত দিনক দিনে খীণাই গৈছে গো-ধনসমূহ (Food shortage for cattle at Sri Ganga Goshala) ৷