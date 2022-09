ভিক্টৰ দাসৰ জামিন মঞ্জুৰ (Guwahati High Court grants bail to Victor Das) ৷ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে ভিক্টৰ দাসৰ ।

বৃহস্পতিবাৰে বাকিংহাম পেলেচে ঘোষণা কৰে যে সোমবাৰে লণ্ডনৰ ৱেষ্টমিনষ্টাৰ এবেত এক ঘণ্টাজোৰা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে ৰাণীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব । উক্ত অনুষ্ঠানৰ সমাপ্তিত ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথক তেওঁৰ প্ৰয়াত স্বামী প্ৰিন্স ফিলিপৰ কাষতে সমাধিস্থ কৰা হ'ব (Queen Elizabeth II to be buried with husband Philip) ।

বিধানসভা অধিৱেশন ত্যাগ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসহ অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi and Congress MLAs leave assembly) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা বিভিন্ন বিষয়লৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে পুৱাৰ ভাগত আৰম্ভণিতে সদন সাময়িকভাৱে স্থগিত হৈ পৰিছিল ৷

নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণথলী গেৰুকামুখ পাহাৰ কোনো কাৰণতে বৃহৎ নদীবান্ধৰ উপযোগী নহয় বুলি ৰাইজ তথা বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে মত পোষণ কৰি আহিছে (NHPC road breaking at Gerukamukh) । এই কথা সত্য বুলি প্ৰতিপন্ন কৰি ইতিমধ্যে কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শুকুৰবাৰে কাহিলি পুৱাতে তেনে এক ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটে ।

কেৰালাৰ কোল্লামত এদিনৰ বাবে বিশ্ৰাম ল'লে কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দলটোৱে (Congress Bharat Jodo Yatra)। ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত শুকুৰবাৰে পুৱা পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ দলটোৰ । ৰাহুল গান্ধীেয়ে জিলাখনৰ নীন্দাকাৰাৰ সমুদ্ৰ তীৰত কিছু সময়ৰ বাবে পুনৰ জিৰণি ল'ব ।

লকআপতে হঠাৎ অসুস্থ ভিক্টৰ দাস (Victor Das suddenly sick in lockup) ৷ শুকুৰবাৰে নিশাৰ পৰাই জ্বৰ আৰু প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষত হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে ভিক্টৰ দাস । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰী কৰে ভিক্টৰৰ পৰিয়ালে ৷

বৰ্তমান তামিলনাডুৰ শ্ৰীভিলিপুট্টুৰ মন্দিৰত থকা অসমৰ জয়মালা নামৰ হাতীটো তামিলনাডুতে থাকিব (No plans to send temple elephant Jayamala back to Assam) ৷ অসমক ঘূৰাই দিয়া নহ’ব জয়মালা কিম্বা অন্য হাতীকেইটা ৷ এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে তামিলনাডু চৰকাৰে ৷ আনকি বৃহস্পতিবাৰে এই সন্দৰ্ভত মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত তামিলনাডু চৰকাৰে দাখিল কৰিছে এক প্ৰতিবেদনো ৷

আদিবাসী শান্তি চুক্তিক আদৰণি বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ ৷ আদিবাসী শান্তি চুক্তিয়ে বড়োলেণ্ডত এশ শতাংশ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰমোদ বড়োৰ (Pramod Boro Reaction on Scheduling of six tribes) ৷

ফেডেৰাৰে নিজৰ টেনিছ জীৱনত ছয়বাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন, এবাৰ ফ্রেন্স অ'পেন, আঠবাৰ উইম্বলডন আৰু পাঁচবাৰ আমেৰিকান অ'পেন খিতাপ জয় কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি ২০১৪ চনত ছুইজাৰলেণ্ডৰ হৈ ডেভিচ কাপ জয় কৰিছে (roger federer announced retiremnet) ।

বিহাৰৰ বেগুচৰাইত বলীউডৰ একশ্যন চিনেমাৰ দৰেই ৰাজপথত অ’পেন ফায়াৰিং (Begusarai mass shooting)৷ এই ঘটনাত এজন লোক থিতাতে নিহত হয় (one person killed)৷