মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ প্ৰকৃততে মূল ৰাজনৈতিক যুঁজখন হৈছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ৷ মণিপুৰত চৰকাৰ গঠণৰ বাবে এক প্ৰকাৰ নিশ্চিন্ত হৈ আছে বিজেপি দল ৷ আনফালে শাসনৰ বাঘজৰী নিজৰ হাতলৈ আনিবলৈ সম্পূৰ্ণ আশাবাদী কংগ্ৰেছ (MANIPUR Election Results 2022) ৷

আজি ঘোষণা হ’ব বহু প্ৰত্যাশিত 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল (Punjab Election Results 2022) ৷ পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ’ল উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, উত্তৰাখণ্ড, গোৱা আৰু মণিপুৰৰ ভোটগণনা ৷ পঞ্জাৱত কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ ? তাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা অব্যাহত আছে ৷

আজি ঘোষণা কৰা হ’ব মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল (Majuli By Election results) ৷ এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গাম, বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদৰ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী আৰু বাঁওপন্থী দলৰ প্ৰাৰ্থী ভাইটি ৰিচঙে ৷ কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ?

প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত আপৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল (AAP won in Assam municipal election)। তিনিচুকীয়া আৰু লখিমপুৰ পৌৰসভাত এখনকৈ আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপে । আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে টুইটাৰৰ জৰিয়তে দুইগৰাকী বিজয়ী প্ৰাৰ্থীক জনালে শুভেচ্ছা ।

বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ অপকট স্বীকাৰোক্তি, ‘‘পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে হতাশাজনক । বিজেপিৰ চক্ৰান্তত ভৰি দিলে অসমৰ ৰাইজে । বিজেপিৰ প্ৰচাৰৰ হেঁচাত কংগ্ৰেছ তিষ্ঠিব নোৱাৰিলোঁ ’’(Debabrat Saikia reacts on municipal election result) ৷

ৰাজ্যত এতিয়া বিজেপি দলৰ জয়জয়কাৰ । বুধবাৰে ঘোষিত পৌৰ সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অনুযায়ী বি জে পি আৰু দলে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰি ৰাজ্যত বিজেপিৰ পুনৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে। ইপিনে নিৰ্দলীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে পৌৰ সভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলতকৈ বেছি আসন লাভ কৰা ঘটনাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে (Independent candidates got more seats than Congress )৷

বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিছে এ জি পেৰাৰিভালানক (SC grants bail to AG Perarivalan) ৷ ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাত জড়িত থকা অন্যতম অভিযুক্ত পেৰাৰিভালান ৷